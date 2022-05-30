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Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

Мазуренко Алена Понедельник, 30 мая 2022, 16:43
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МИНВОТ

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что передает свои полномочия по обмену военнопленными разведке и Службе безопасности.

Источник: Верещук в Facebook

Прямая речь: "О дальнейшей работе по обмену военнопленными:

Свой функционал по обмену военнопленными передаю главному управлению разведки Минобороны.

В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ".

Детали: Она отметила, что соответствующие реестры по военнопленным уже создали, отработали организационные вопросы и наладили коммуникационные каналы с оккупантами по обмену.

Верещук отметила, что минреинтеграция остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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Предыстория:

  • Верещук ранее просила не преувеличивать влияние мировых лидеров на переговоры по эвакуации военных из "Азовстали".
  • В настоящее время ведутся переговоры по обмену украинских бойцов с "Азовстали". К процессу привлечены представители международных организаций и другие представители иностранных стран. Детали процесса не разглашаются, в Украине заявляют, что информация об обмене засекречена.

Темы: ВерещукобменпленныеРосcия
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