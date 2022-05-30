В МЗС обурились стандартам Reuters: просувають російську пропаганду

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко обурився стандартам британського агентства новин Reuters, яке у своїх публікаціях називає окуповані Росією українські території "промосковськими", а крадіжку українського зерна – "експортом".

Джерело: Ніколенко у Twitter

Пряма мова Ніколенка: "Reuters, не просувайте російську пропагандистську лексику. Неправильно: промосковська Херсонська область – правильно: Херсонська область, окупована Росією; неправильно: експорт зерна – правильно: украдене зерно; неправильно: військово-цивільна адміністрація – правильно: російська окупаційна адміністрація".

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Деталі: Ніколенко також додав, що примітка в кінці публікації про стандарти видання виглядає непереконливо.

.@Reuters don’t promote Russia’s propaganda vocabulary.



❌Pro-Moscow Kherson region=✅Russian-occupied Kherson region



❌Grain exports=✅Stolen grain shipments



❌Military-Civilian Administration=✅Russian occupation administration



A footnote for Standards seems unconvincing. pic.twitter.com/SQplGJiF9z — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022

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