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В МЗС обурились стандартам Reuters: просувають російську пропаганду

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 18:40
В МЗС обурились стандартам Reuters: просувають російську пропаганду
Скриншот з сайту

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко обурився стандартам британського агентства новин Reuters, яке у своїх публікаціях називає окуповані Росією українські території "промосковськими", а крадіжку українського зерна – "експортом".

Джерело: Ніколенко у Twitter

Пряма мова Ніколенка: "Reuters, не просувайте російську пропагандистську лексику. Неправильно: промосковська Херсонська область – правильно: Херсонська область, окупована Росією; неправильно: експорт зерна – правильно: украдене зерно; неправильно: військово-цивільна адміністрація – правильно: російська окупаційна адміністрація".

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Деталі: Ніколенко також додав, що примітка в кінці публікації про стандарти видання виглядає непереконливо.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що збирається "приєднувати" Херсонську область до Росії наступного року і для цього імовірно треба буде все ж таки провести "референдум".
  • Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.

Теми: УкраїнавійнаЗМІ
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