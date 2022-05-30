В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко возмутился стандартами британского новостного агентства Reuters, которое в своих публикациях называет оккупированные Россией украинские территории "промосковскими", а кражу украинского зерна – "экспортом".

Источник: Николенко в Twitter

Прямая речь Николенко: "Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: промосковская Херсонская область – правильно: Херсонская область, оккупированная Россией; неправильно: экспорт зерна – правильно: украденное зерно; неправильно: военно-гражданская администрация – правильно: российская оккупационная администрация".

Детали: Николенко также добавил, что примечание в конце публикации о стандартах издания выглядит неубедительно.

.@Reuters don’t promote Russia’s propaganda vocabulary.



❌Pro-Moscow Kherson region=✅Russian-occupied Kherson region



❌Grain exports=✅Stolen grain shipments



❌Military-Civilian Administration=✅Russian occupation administration



A footnote for Standards seems unconvincing. pic.twitter.com/SQplGJiF9z — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022

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