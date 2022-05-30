В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко возмутился стандартами британского новостного агентства Reuters, которое в своих публикациях называет оккупированные Россией украинские территории "промосковскими", а кражу украинского зерна – "экспортом".
Источник: Николенко в Twitter
Прямая речь Николенко: "Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: промосковская Херсонская область – правильно: Херсонская область, оккупированная Россией; неправильно: экспорт зерна – правильно: украденное зерно; неправильно: военно-гражданская администрация – правильно: российская оккупационная администрация".
Детали: Николенко также добавил, что примечание в конце публикации о стандартах издания выглядит неубедительно.
.@Reuters don’t promote Russia’s propaganda vocabulary.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 30, 2022
❌Pro-Moscow Kherson region=✅Russian-occupied Kherson region
❌Grain exports=✅Stolen grain shipments
❌Military-Civilian Administration=✅Russian occupation administration
A footnote for Standards seems unconvincing. pic.twitter.com/SQplGJiF9z
Предыстория:
- Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются "присоединять" Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно предстоит все же провести "референдум".
- Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.
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