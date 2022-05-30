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В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 18:40
Скриншот из сайта

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко возмутился стандартами британского новостного агентства Reuters, которое в своих публикациях называет оккупированные Россией украинские территории "промосковскими", а кражу украинского зерна – "экспортом".

Источник: Николенко в Twitter

Прямая речь Николенко: "Reuters, не продвигайте российскую пропагандистскую лексику. Неправильно: промосковская Херсонская область – правильно: Херсонская область, оккупированная Россией; неправильно: экспорт зерна – правильно: украденное зерно; неправильно: военно-гражданская администрация – правильно: российская оккупационная администрация".

Детали: Николенко также добавил, что примечание в конце публикации о стандартах издания выглядит неубедительно.

Предыстория: 

  • Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются "присоединять" Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно предстоит все же провести "референдум".
  • Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

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Темы: УкраинавойнаСМИ
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