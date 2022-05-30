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Окупанти намагаються наступати на сході Запорізької області – голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 21:05
Олександр Старух. Скриншот з відео

Російські загарбники намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення наносять артилерійські, ракетні та авіаудари.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова голови ОВА Олександра Старуха: "Росіяни намагаються вести наступ на східні громади нашого регіону. По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа, ракетні удари. Сьогодні (30 травня – ред.) дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади".

Деталі: Голова ОВА також додав, що загарбники продовжують перекидати свої війська. Зокрема, до Запорізької області доставили понад 50 одиниць застарілих моделей танків – Т-62 та Т-72Б.  

За словами Старуха, окупанти щодня руйнують міста області, ведучи вогонь по цивільних об’єктах.

Він також зазначив, що вибух, який пролунав у Мелітополі 30 травня, може бути наслідком поділу влади серед колаборантів та окупантів.

А намагання окупантів скоріше роздавати російські паспорти місцевому населенню можуть свідчити про те, що у них закінчується "гарматне м’ясо", і вони планують відправляти на війну тих, хто отримає російське громадянство, як це було в окупованому Криму та на Донбасі.

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Теми: Запорізька областьвійна
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