Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти намагаються наступати на сході Запорізької області – голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 21:05
Окупанти намагаються наступати на сході Запорізької області – голова ОВА
Олександр Старух. Скриншот з відео

Російські загарбники намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення наносять артилерійські, ракетні та авіаудари.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова голови ОВА Олександра Старуха: "Росіяни намагаються вести наступ на східні громади нашого регіону. По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа, ракетні удари. Сьогодні (30 травня – ред.) дуже постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади".

Деталі: Голова ОВА також додав, що загарбники продовжують перекидати свої війська. Зокрема, до Запорізької області доставили понад 50 одиниць застарілих моделей танків – Т-62 та Т-72Б.  

Реклама:

За словами Старуха, окупанти щодня руйнують міста області, ведучи вогонь по цивільних об’єктах.

Він також зазначив, що вибух, який пролунав у Мелітополі 30 травня, може бути наслідком поділу влади серед колаборантів та окупантів.

А намагання окупантів скоріше роздавати російські паспорти місцевому населенню можуть свідчити про те, що у них закінчується "гарматне м’ясо", і вони планують відправляти на війну тих, хто отримає російське громадянство, як це було в окупованому Криму та на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: