Оккупанты пытаются наступать на востоке Запорожской области – глава ОВА

Российские захватчики пытаются наступать на восточные общины Запорожской области, по линии столкновения наносят артиллерийские, ракетные и авиаудары.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Прямая речь главы ОВА Александра Старуха: "Россияне пытаются вести наступление на восточные общины нашего региона. По линии столкновения наносят артиллерийские, авиа, ракетные удары. Сегодня (30 мая – ред.) очень пострадали Орехов и Григоровка, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения".

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Детали: Глава ОВА также добавил, что захватчики продолжают перебрасывать свои войска. В частности, в Запорожскую область доставили более 50 единиц устаревших моделей танков – Т-62 и Т-72Б.

По словам Старуха, оккупанты ежедневно разрушают города области, ведя огонь по гражданским объектам.

Он также отметил, что взрыв, прогремевший в Мелитополе 30 мая, может быть следствием раздела власти между коллаборантами и оккупантами.

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А попытки оккупантов скорее раздавать российские паспорта местному населению могут свидетельствовать о том, что у них заканчивается "пушечное мясо", и они планируют отправлять на войну тех, кто получит российское гражданство, как это было в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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