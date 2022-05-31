Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул
Вівторок, 31 травня 2022, 01:08
Росіяни обстрілюють ним же захоплені населені пункти.
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова: "Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли на всій лінії зіткнення.
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Сьогодні (30 травня – ред.) під удар потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.
…Також були обстріли в районі Осокорівки, Нововоронцівки та інших населених пунктів.
Більше того, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, мабуть, для картинки для своєї пропаганди".
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Нагадаємо: Російські війська в суботу завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.