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Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 01:08
Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул
Вілкул, фото: УП

Росіяни обстрілюють ним же захоплені населені пункти.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли на всій лінії зіткнення.

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Сьогодні (30 травня – ред.) під удар потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.

…Також були обстріли в районі Осокорівки, Нововоронцівки та інших населених пунктів.

Більше того, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, мабуть, для картинки для своєї пропаганди".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські війська в суботу завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Теми: Дніпропетровська областьВілкулвійна
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