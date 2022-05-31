Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул

Ольга Глущенко Вівторок, 31 травня 2022, 01:08
Вілкул, фото: УП

Росіяни обстрілюють захоплені населені пункти на Дніпропетровщині.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли на всій лінії зіткнення.

Сьогодні (30 травня – ред.) під удар потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.

…Також були обстріли в районі Осокорівки, Нововоронцівки та інших населених пунктів.

Більше того, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, мабуть, для картинки для своєї пропаганди".

Нагадаємо: Російські війська в суботу завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьВілкулвійна
Головне сьогодні

Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW

оновленоЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель

відеоПерехоплення розмови полковників РФ: "Шойгу – профан", "втрати страшні"

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Депутати хочуть звільнити омбудсмена Денісову

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни били з артилерії по двох громадах Дніпропетровщини
По Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
Росіяни стріляли по Дніпропетровщині, влучили в храм
Останні новини
06:15
Анексія Маріуполя окупантами перейшла в активну стадію – радник мера
05:54
Лідери ЄС обіцяють розглянути заявку України на членство у ЄС у червні
05:12
Штати можуть надати Україні РСЗВ, але з меншою дальністю – ЗМІ
04:12
Південь: ЗСУ знищили 78 окупантів, "Гради", "Піон" та іншу ворожу техніку
03:45
Через відсутність "професіоналізму та модернізації" армія РФ зазнає нищівних втрат – ISW
02:47
На Донеччині 115 заблокованих під землею шахтарів підняли на поверхню
02:10
На відбудову України Євросоюз виділить €9 млрд
01:35
оновленоЄС домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції – Шарль Мішель
01:08
Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул
00:53
Неузгоджений пакет санкцій, нульове розмитнення авто хочуть скасувати: підсумки дня
Усі новини...