Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул
Вторник, 31 мая 2022, 01:08
Россияне обстреливают им же захваченные населенные пункты.
Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь: "Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения.
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Сегодня (30 мая – ред.) под удар попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.
…Также были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.
Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, видимо для картинки для своей пропаганды".
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Напомним: Российские войска 28 мая нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.