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Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 01:08
Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул
Вилкул, фото: УП

Россияне обстреливают им же захваченные населенные пункты.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения.

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Сегодня (30 мая – ред.) под удар попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

…Также были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.

Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, видимо для картинки для своей пропаганды".

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Напомним: Российские войска 28 мая нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Темы: Днепропетровская областьВилкулвойна
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