Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул

Россияне обстреливают им же захваченные населенные пункты.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения.

Реклама:

Сегодня (30 мая – ред.) под удар попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

…Также были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.

Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, видимо для картинки для своей пропаганды".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Российские войска 28 мая нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.