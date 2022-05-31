У Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 5 канал, Прямий та Еспресо, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули з цифрового ефіру нібито через "нарцисизм" п’ятого президента України та "руйнівні інформаційні технології".
Джерело: Укрінформ з посиланням на інтерв'ю Подоляка LB Live, пресслужба Еспресо
Деталі: На початку травня телеканали "Прямий" та "П’ятий" повідомили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) незаконно відключив їх від мовлення. Те саме зазначив і канал "Еспресо".
На думку радника голови ОП, це сталося, бопостало питання єдиної інформаційної політики країни під час війни.
Пряма мова: "Частково (вказані канали транслювали національний телемарафон - УП) - так. А частково – транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів.
Так ось, ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакета".
Деталі: На зауваження, що те саме можна сказати й про "нарцисів, які зараз паразитують в ефірі загальнонаціонального телемарафону", радник голови ОП відповів, що "збитки, які завдає суб'єкт (Порошенко - УП), набагато більші".
Пряма мова: "Тому що нарцисизм, коли ти просто продаєш себе, тому що ти хочеш монетизуватись на певному рівні - це одна справа. Це непрофесійно, але це маленька шкода. А інша справа — коли ти все ще ніяк не можеш змиритись із тим, що ти програв. І для того, щоб якось підсвідомо компенсувати це, ти можеш піти на будь-які руйнівні інформаційні технології".
Оновлено. В Еспресо відповіли, що канал ніколи не належав Порошенку. Там називають обмеження мовлення загрозою для євроінтеграції та демократії. Крім того, телеканал зазначає, що заяви Подоляка можуть стати "предметом розгляду правоохоронних органів і РНБО".
Дослісно Еспресо: "Заява Подоляка – це підтвердження того, що відключення "Еспресо" з Т2 має політичний характер та є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодні законні підстави для цього відсутні...
Еспресо вже 2 місяці намагається дізнатися причину незаконного вимкнення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи говорять, що не мають до цього жодного відношення. Радник ж голови Офісу президента, який за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами".
Нагадаємо:
- Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". У концерні РРТ порадили звертатися за інформацією з цього приводу до Нацради та РНБО.
- Ще у листопаді 2021 року через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.