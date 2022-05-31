У Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 5 канал, Прямий та Еспресо, які відносять до пулу Петра Порошенка, вимкнули з цифрового ефіру нібито через "нарцисизм" п’ятого президента України та "руйнівні інформаційні технології".

Джерело: Укрінформ з посиланням на інтерв'ю Подоляка LB Live, пресслужба Еспресо

Деталі: На початку травня телеканали "Прямий" та "П’ятий" повідомили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) незаконно відключив їх від мовлення. Те саме зазначив і канал "Еспресо".

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На думку радника голови ОП, це сталося, бопостало питання єдиної інформаційної політики країни під час війни.

Пряма мова: "Частково (вказані канали транслювали національний телемарафон - УП) - так. А частково – транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів.

Так ось, ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакета".

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Деталі: На зауваження, що те саме можна сказати й про "нарцисів, які зараз паразитують в ефірі загальнонаціонального телемарафону", радник голови ОП відповів, що "збитки, які завдає суб'єкт (Порошенко - УП), набагато більші".

Пряма мова: "Тому що нарцисизм, коли ти просто продаєш себе, тому що ти хочеш монетизуватись на певному рівні - це одна справа. Це непрофесійно, але це маленька шкода. А інша справа — коли ти все ще ніяк не можеш змиритись із тим, що ти програв. І для того, щоб якось підсвідомо компенсувати це, ти можеш піти на будь-які руйнівні інформаційні технології".

Оновлено. В Еспресо відповіли, що канал ніколи не належав Порошенку. Там називають обмеження мовлення загрозою для євроінтеграції та демократії. Крім того, телеканал зазначає, що заяви Подоляка можуть стати "предметом розгляду правоохоронних органів і РНБО".

Дослісно Еспресо: "Заява Подоляка – це підтвердження того, що відключення "Еспресо" з Т2 має політичний характер та є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодні законні підстави для цього відсутні...

Еспресо вже 2 місяці намагається дізнатися причину незаконного вимкнення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи говорять, що не мають до цього жодного відношення. Радник ж голови Офісу президента, який за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами".

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