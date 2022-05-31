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У Зеленского объяснили, почему "каналы Порошенко" убрали из эфира. На Эспрессо ответили

Светлана КизиловаВторник, 31 мая 2022, 16:04
Петр Порошенко, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, отключили из цифрового эфира якобы из-за "нарциссизма" пятого президента Украины и "разрушительных информационных технологий".

Источник: Укринформ со ссылкой на интервью Подоляка LB Live, пресс-служба Эспрессо

Детали: В начале мая телеканалы "Прямой" и "Пятый" сообщили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания. О том же заявили на канале "Эспрессо".

По мнению советника главы ОП, это произошло, потому что на повестке дня - вопрос единой информационной политики страны во время войны.

Прямая речь: "Частично (указанные каналы транслировали национальный телемарафон - УП) – да. А частично – транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов.

Так вот, этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета".

Детали: На замечание, что то же самое можно сказать и о "нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона", советник главы ОП ответил, что "ущерб, который причиняет субъект (Порошенко - УП), намного больше".

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Прямая речь: "Потому что нарциссизм, когда ты просто продаешь себя, потому что ты хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело – когда ты все еще никак не можешь смириться с проигрышем. И для того, чтобы как-то подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии".

Обновлено. На Эспрессо ответили, что канал никогда не принадлежал Порошенко. Там называют ограничение эфира угрозой для евроинтеграции и демократии. Кроме того, телеканал отмечает, что заявления Подоляка могут стать "предметом рассмотрения правоохранительных органов и СНБО".

Дословно Эспрессо: "Заявление Подоляка – это подтверждение того, что отключение "Эспрессо" с Т2 имеет политический характер и является преследованием свободы слова в Украине, а какие либо законные основания для этого отсутствуют...

Эспрессо уже два месяца пытается узнать причину незаконного отключения канала из Т2. СНБО и другие государственные органы говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Советник главы Офиса президента, который по должности вообще не уполномочен давать комментарии по этим вопросам, объясняет отключение канала политическими причинами".

Напомним:

  • Национальный совет по телевидению и радиовещанию сообщил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо". В концерне РРТ посоветовали обращаться за информацией по этому поводу в Нацсовет и СНБО.
  • Еще в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах пятый президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Свободные медиа", который создали медийщики этих каналов.

Темы: свобода словаПорошенкоОфис президентаЗеленский
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