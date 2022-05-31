Росіяни штурмують Сєвєродонецьк і Тошківку, знімають постановки – Гайдай

Російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському

Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики.

Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени.

Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами".

Деталі: Гайдай нагадав, що іноземні журналісти хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення, але "потрапили під каток "руського миру". Французький репортер загинув на місці. Ще троє осіб, зокрема, супроводжуючі, – поранені. Евакуація призупинена.

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Крім того, тіло ще одного загиблого чоловіка знайдено біля його будинку в Лисичанську, розташованого в районі Пролетарського мосту.

У Золотому поранено жінку

За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

Пряма мова: "Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають.

За минулу добу на фронті регіону відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК".

Деталі: Гайдай оприлюднив нові фотографії розбитих будівель Луганщини.

Нагадаємо: Вранці 30 березня російські військові були на околицях Сєвєродонецька, вдень бої вже точилися на вулицях, до вечора окупанти дещо просунулися вглиб міста.