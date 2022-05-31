Регионы: Сумщину обстреливали с самолета и из артиллерии, по Авдеевке ударили ракетами

В ночь на 31 мая Сумская область снова была атакована с территории России, россияне обстреляли Николаев и Очаков, а также Зеленодольскую общину Днепропетровской области, Харьков и Золочев, в Донецкой и Луганской областях – бои.

Источник: данные глав областей о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра вторника 31 мая

Детали: Сумщина: около полуночи враг с самолета, не пересекая границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской общины. Сразу после этого начался артобстрел этой территории из САУ.

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Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую общину, около 10 ударов артиллерии.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушении уточняется.

Харьков: ночь с единичными обстрелами, без пострадавших.

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По области: обстреливали Золочев и Чугуевский районы.

За сутки в Харьковской области ранены 5 человек.

Луганщина: основные усилия сейчас россияне сосредоточиваются на установлении контроля над Северодонецком. Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Нырково, боевые действия там продолжаются.

В Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и общепит, в Горском – девять и детский сад. Также повреждены дома в Тошковке, Нырково, Викторовке, Николаевке.

Всего двое погибших и четыре раненых человека.

Донецкая область: бои по всей линии фронта. Наибольшее напряжение – на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Ночью авиаудар по Славянску, в результате которого по меньшей мере 3 погибших, 6 раненых. Повреждена школа и семь многоэтажек.

Продолжаются спасательные работы, количество жертв и пострадавших уточняется.

В понедельник вечером в Бахмутском районе был поврежден аммиакопровод "Тольятти – Одесса". Утечка аммиака незначительна. Спасатели локализовали угрозу.

Ракетные удары по Авдеевке, поврежденная школа и жилые дома.

Танки, артиллерию, минометы враг применил против населенных пунктов: Авдеевка, пгт. Нью-Йорк, г. Николаевка, г. Торецк, г. Бахмут, с. Славянск, пгт. Очеретино, с. Орловка, пгт. Нелиповка, с. Нетайлово, с. Травневое, с. Закотное.

За сутки по области – 5 погибших, 11 раненых (эти цифры учитывают погибших и раненых ночью в Славянске).

Николаевская область: ночью оккупанты "денацифицировали" поле вблизи ​​города Николаев.

Во вторник утром город снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Николаевский район: в понедельник 30 мая в результате обстрела г. Очаков в 23:05 был поврежден газовый шкаф, окна в жилых домах. Пострадавших нет.

Также вечером были обстрелы Воскресенской общины. Данные о последствиях уточняются.

В результате обстрелов поселка Луч Шевченковской общины есть пострадавшие.

Все села общины за день обстреливали несколько раз.

Во вторник утром россияне обстреляли Галицыновскую общину. Последствия уточняются.

Вновь обстрелам подверглась Широковская община. Разрушены 7 жилых домов, фермерское хозяйство, столовая. Повреждены 15 жилых домов. Потерпевших нет по предварительной информации.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет.

На Днепропетровщине ночь прошла с тревогой. Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину, которая граничит с Херсонщиной. Люди не пострадали. Подробная информация уточняется.

Херсонская область: стабильно напряженная ситуация по всей области. Многие населённые пункты без электроснабжения, воды и газа. Область нуждается в медикаментах и ​​гуманитарной помощи.

Боевые действия и обстрелы продолжаются.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.