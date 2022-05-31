Росіяни контролюють близько половини Сєвєродонецька – РДА

У Сєвєродонецьку на Луганщині армія Росії контролює значну частину міста, бої точаться в центральній його частині.

Джерело: голова Сєвєродонецької районної держадміністрації Роман Власенко у спеціальному ранковому ефірі Радіо Свобода

Деталі: За його словами, близько 50% міста захоплено російськими військами.

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Пряма мова: "Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої точаться в центральній частині міста. Перший штурм у них (російських військових – ред.) був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків".

Більше деталей: Власенко повідомив також, що місто паралізоване через бойові дії, доставляти гуманітарну допомогу цивільному населенню немає можливості вже близько тижня, евакуація не відбувалась декілька днів, обстріли і бойові дії відбуваються фактично цілодобово.

Він закликав місцевих знаходитись у захисних спорудах, поки інтенсивні та напружені бойові дії.

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Що передувало: У Генштабі ЗСУ вранці 31 травня повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.