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Россияне контролируют около половины Северодонецка – РГА

Светлана КизиловаВторник, 31 мая 2022, 10:22

В Северодонецке Луганской области армия России контролирует значительную часть города, бои идут в центральной его части.

Источник: глава Северодонецкой районной госадминистрации Роман Власенко в специальном утреннем эфире Радио Свобода

Детали: По его словам, около 50% города захвачены российскими войсками.

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Прямая речь: "Российские войска контролируют значительную часть города Северодонецк, бои идут в центральной части города. Первый штурм у них был неудачен, их удалось выбить из города. Второй раз они, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям".

Больше деталей: Власенко сообщил также, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не происходила несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

Он призвал местных находиться в защитных сооружениях, пока идут интенсивные и напряженные боевые действия.

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Что предшествовало: В Генштабе ВСУ утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк. На Северодонецком направлении армия РФ ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

По данным Минобороны, сейчас наблюдается самая активная фаза полномасштабной военной агрессии России.

Темы: СеверодонецквойнаРосcияоккупация
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