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Данілов: Війна ще буде тривати, до перемоги - багато роботи

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 12:38
Данілов: Війна ще буде тривати, до перемоги - багато роботи
Олексій Данілов. фото "Укрінформу"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджає, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї держави.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: Журналісти зазначили, що Україна наближається до ста днів війни та поцікавилися, які основні висновки можна зробити за цей час.

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Пряма мова Данілова: "По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ.

На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни.

До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми".

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Теми: війнаРНБОДанілов
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