Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Війна ще буде тривати, до перемоги - багато роботи

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 12:38
Олексій Данілов. фото "Укрінформу"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджає, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї держави.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: Журналісти зазначили, що Україна наближається до ста днів війни та поцікавилися, які основні висновки можна зробити за цей час.

Пряма мова Данілова: "По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ.

На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни.

До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми".

Теми: війнаРНБОДанілов
Головне сьогодні

оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли

Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Двох російських солдат посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини

У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

Ворог штурмує населені пункти на двох напрямках – зведення

Усі новини...
війна
Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна
Данілов: Тільки бій покаже, чи зможемо відбити нову атаку з Білорусі
СБУ: українські воїни знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі
Останні новини
17:14
Рада збільшила військові видатки держбюджету на 247 мільярдів
17:05
Харків: з-під завалів обстріляного в лютому будинку дістали тіла 4 людей
17:02
фотоПрезидентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілася з Зеленським
16:59
Щодня в Україні вчиняється 200-300 воєнних злочинів - Венедіктова
16:53
відео"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь
16:41
Опитування12% переселенців у Львові бачать проблему мовного непорозуміння
16:39
Міністр економіки Німеччини розкритикував Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго
16:24
Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ
16:23
Суд арештував майно та рахунки групи компаній російської "Татнефті"
16:04
оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли
Усі новини...