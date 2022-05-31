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Данилов: Война еще будет продолжаться, до победы - много работы

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 12:38
Данилов: Война еще будет продолжаться, до победы - много работы
Алексей Данилов. фото "Укринформа"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.

Источник: Данилов в интервью "Укринформу"

Детали: Журналисты отметили, что Украина приближается к отметке в сто дней войны и поинтересовались, какие основные выводы можно сделать за это время.

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Прямая речь Данилова: "Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, - говорили опасные вещи.

К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны.

До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы".

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Темы: войнаСНБОДанилов
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