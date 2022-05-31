СБУ: українські воїни знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі

Українські захисники знищили великий підрозділ приватної військової компанії "Вагнер" на Донбасі.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в силових структурах

Деталі: Нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ, засвідчила, що після ліквідації ЗСУ такої елітної частини російських вояк (за даними джерела УП "вагнерівців" ліквідували 27 травня –ред.) рядові російські окупанти задумуються, чи варто їм іти в бій.

Дослівно окупант: "Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации".

Деталі: Як свідчить перехоплення, дружина дає окупанту слушну пораду - "Пошли они нах*й со своей армией".

СБУ нагадує: один зі способів піти з армії окупантів - подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ, здатися в полон та залишитися живим.

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