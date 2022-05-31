СБУ: украинские воины уничтожили подразделение "вагнеровцев" на Донбассе

Украинские защитники уничтожили крупное подразделение частной военной компании "Вагнер" на Донбассе.

Источник: Служба безопасности Украины, собеседник УП в силовых структурах

Детали: Новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, показал, что после ликвидации ВСУ такой элитной части российских вояк (по данным источника УП, "вагнеровцев" ликвидировали 27 мая –ред.) рядовые российские оккупанты задумываются, стоит ли им идти в бой.

Дословно оккупант: "Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации".

Детали: Как свидетельствует перехват, жена дает оккупанту дельный совет - "Пошли они нах*й со своей армией".

СБУ напоминает: один из способов уйти из армии оккупантов – позвонить на горячую телефонную линию СБУ, сдаться в плен и остаться в живых.

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