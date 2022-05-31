Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

Вівторок, 31 травня 2022, 16:24
Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ
патріарх РПЦ Кирил, фото AFP via Getty Images

Верховна Рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти російського патріарха Кирила та інших церковних діячів РПЦ, підтримують війну проти України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: Железняк перерахував 8 осіб, проти яких Рада просить РНБО ввести санкції:

Реклама:
  • 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирил
  • керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
  • заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
  • митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
  • архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим
  • протоієрей Російської православної церкви; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович
  • митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович
  • російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипов Олексій Ілліч.

Разом з тим, у початковому тексті проєкту постанови йшлося лише про 4 осіб: патріарха Кирила, митрополита Іларіона, протоієрея Балашова та митрополита Тихона.

"За" відповідну постанову проголосували 292 народних депутати, в тому числі представники колишньої фракції ОПЗЖ, зазначив Железняк.

Згідно з проєктом документу, Рада пропонує РНБО ввести проти представників Російської православної церкви ряд санкцій, серед яких: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, тощо; відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна".
  • Пізніше уточнили, що УПЦ МП прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: