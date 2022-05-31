Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ
Верховна Рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти російського патріарха Кирила та інших церковних діячів РПЦ, підтримують війну проти України.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради
Деталі: Железняк перерахував 8 осіб, проти яких Рада просить РНБО ввести санкції:
- 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирил
- керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
- заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
- митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
- архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим
- протоієрей Російської православної церкви; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович
- митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович
- російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипов Олексій Ілліч.
Разом з тим, у початковому тексті проєкту постанови йшлося лише про 4 осіб: патріарха Кирила, митрополита Іларіона, протоієрея Балашова та митрополита Тихона.
"За" відповідну постанову проголосували 292 народних депутати, в тому числі представники колишньої фракції ОПЗЖ, зазначив Железняк.
Згідно з проєктом документу, Рада пропонує РНБО ввести проти представників Російської православної церкви ряд санкцій, серед яких: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, тощо; відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, тощо.
Передісторія:
- 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна".
- Пізніше уточнили, що УПЦ МП прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.