Рада попросила РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

Верховна Рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти російського патріарха Кирила та інших церковних діячів РПЦ, підтримують війну проти України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: Железняк перерахував 8 осіб, проти яких Рада просить РНБО ввести санкції:

16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирил

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов

митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон

архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської православної церкви Питирим

протоієрей Російської православної церкви; письменник, проповідник та педагог Владимиров Артемій Володимирович

митрофорний протоієрей Російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович

російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипов Олексій Ілліч.

Разом з тим, у початковому тексті проєкту постанови йшлося лише про 4 осіб: патріарха Кирила, митрополита Іларіона, протоієрея Балашова та митрополита Тихона.

"За" відповідну постанову проголосували 292 народних депутати, в тому числі представники колишньої фракції ОПЗЖ, зазначив Железняк.

Згідно з проєктом документу, Рада пропонує РНБО ввести проти представників Російської православної церкви ряд санкцій, серед яких: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, тощо; відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, тощо.

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