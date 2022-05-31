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Рада попросила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ

Вторник, 31 мая 2022, 16:24
Рада попросила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ
патриарх РПЦ Кирилл, фото AFP via Getty Images

Верховная Рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против российского патриарха Кирилла и других церковных деятелей РПЦ, поддерживающих войну против Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: Железняк перечислил 8 человек, против которых Рада просит СНБО ввести санкции:

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  • 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл
  • руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
  • заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
  • митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим
  • протоиерей Русской православной церкви; писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович
  • митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич
  • русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипов Алексей Ильич.

Вместе с тем, в первоначальном тексте проекта постановления говорилось только о 4-х лицах: патриархе Кирилле, митрополите Илларионе, протоиерее Балашове и митрополите Тихоне.

"За" соответствующее постановление проголосовали 292 народных депутата, в том числе представители бывшей фракции ОПЗЖ, отметил Железняк.

Согласно проекту документа, Рада предлагает СНБО ввести против представителей Русской

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православной церкви ряд санкций, среди которых: блокировка активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и т.п.; отказ в предоставлении и отмена виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины; лишение государственных наград Украины и т.д.

Предыстория:

  • 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом в вопросе войны России с Украиной, и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная".
  • Позже уточнили, что УПЦ МП приняла решение об административном отделении от РПЦ, но с сохранением духовного общения.

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