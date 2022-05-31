Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада попросила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ

Вторник, 31 мая 2022, 16:24
патриарх РПЦ Кирилл, фото AFP via Getty Images

Верховная Рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против российского патриарха Кирилла и других церковных деятелей РПЦ, поддерживающих войну против Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, сайт Верховной Рады

Детали: Железняк перечислил 8 человек, против которых Рада просит СНБО ввести санкции:

  • 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл
  • руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
  • заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
  • митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим
  • протоиерей Русской православной церкви; писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович
  • митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич
  • русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипов Алексей Ильич.

Вместе с тем, в первоначальном тексте проекта постановления говорилось только о 4-х лицах: патриархе Кирилле, митрополите Илларионе, протоиерее Балашове и митрополите Тихоне.

"За" соответствующее постановление проголосовали 292 народных депутата, в том числе представители бывшей фракции ОПЗЖ, отметил Железняк.

Согласно проекту документа, Рада предлагает СНБО ввести против представителей Русской

православной церкви ряд санкций, среди которых: блокировка активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и т.п.; отказ в предоставлении и отмена виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины; лишение государственных наград Украины и т.д.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом в вопросе войны России с Украиной, и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная".
  • Позже уточнили, что УПЦ МП приняла решение об административном отделении от РПЦ, но с сохранением духовного общения.

Главное сегодня

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Все новости...
Последние новости
01:30
NYT: В Белом доме нет единой позиции, можно ли конфисковывать российские активы
00:30
Изюмское направление: Военные сбили российский вертолет "Аллигатор"
23:45
Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев
23:35
Арест активов Татнефти, самоэмбарго Газпрома: итоги дня в экономике
23:23
Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие
22:56
Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
22:54
ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ
22:51
Зеленский обратился к тем, кто указывает, как нужно воевать: смотрите на весь фронт
22:39
Зеленский: Как только заработает 6-й пакет санкций, начнем готовить 7-й
22:27
В России заявили, что хотят прекратить "гражданскую войну" в Украине
Все новости...