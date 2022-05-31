"Уникальная операция": разведчики показали, как доставляли оружие на Азовсталь

Главное управление разведки опубликовало видео, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие и боеприпасы бойцам на "Азовсталь".

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию".

Реклама:

Предыстория: