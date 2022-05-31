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Суд разрешил спецрасследование против Азарова за "Харьковские соглашения"

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 17:58
Суд разрешил спецрасследование против Азарова за Харьковские соглашения
Николай Азаров, Anadolu Agency/Getty Images

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-премьера времен Виктора Януковича, Николая Азарова, за подписание "Харьковских соглашений".

Источник: Офис генерального прокурора, ГБР

Дословно Офис генпрокурора: "По данным следствия, экс-председатель правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, в нарушение Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского Флота РФ на территории Украины.

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В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя".

Детали: Специальное досудебное расследование будет осуществляться следователями Государственного бюро расследований в уголовном производстве по обстоятельствам совершения Азаровым государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В свою очередь, ГБР сообщило, что получило разрешение суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении Азарова.

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Дословно ГБР: "Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях высших должностных лиц Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства по указанию высшего руководства РФ.

Эти поступки совершались по предварительному сговору группой лиц бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск".

Что предшествовало: Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на арест беглого экс-президента Виктора Януковича в уголовном производстве о совершении им государственной измены при подписании "Харьковских соглашений" в пользу России.

Предыстория:

  • 21 апреля 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и России Дмитрий Медведев подписали межгосударственное соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины.
  • В октябре 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Азарова, подозреваемого в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Темы: АзаровХарьковские соглашенияГБРсуд
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