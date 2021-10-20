Суд заочно арештував Азарова у справі про держзраду

Суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Джерело: ДБР

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії в Криму були нав’язані тодішнім президентом РФ Дмитром Медвєдєвим Азарову напередодні підписання.

Прем’єр, зазначається, розуміючи наслідки для України, свідомо погодив проєкт документа. Цим Азаров сприяв реалізації інтересів РФ під час погодження угоди та її імплементації.

ДБР отримало оригінали документів, які свідчать про дії Азарова на шкоду територіальній цілісності України, що в подальшому призвело до окупації Криму Росією.

Це все здійснювалося за змовою з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем, якому вже повідомили підозру в цій справі.

Дослівно: "Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування".

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