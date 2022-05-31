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Росіяни поцілили в цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку

Альона Мазуренко Вівторок, 31 травня 2022, 19:39
Росіяни поцілили в цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку
фото: ФБ Гайдая

Російські окупанти у Сєвєродонецьку влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі, влада закликає українців залишатися в укриттях. 

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі...

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Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами".

 

Деталі: Гайдай закликав мешканців області не виходити з укриттів і підготувати захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином.

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Крім того, він порадив містянам слідкувати за напрямом вітру.

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку - інформацію мають повідомити на місцях оперативні служби.

Що передувало:

  • У Генштабі ЗСУ вранці 31 травня повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.
  • За словами Гайдая, близько 50% Сєвєродонецька захоплено російськими військами.
  • За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьобстрілвійна
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