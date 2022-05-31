Россияне попали в цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

Российские оккупанты в Северодонецке попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе, власти призывают украинцев оставаться в укрытиях.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе...

Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами".

Детали: Гайдай призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Кроме того, он посоветовал горожанам следить за направлением ветра.

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При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Людям, оставшимся на свободной Луганщине и не имеющим связи, информацию должны сообщить на местах оперативные службы.

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