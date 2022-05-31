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Россияне попали в цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

Алена МазуренкоВторник, 31 мая 2022, 19:39
Россияне попали в цистерну с азотной кислотой в Северодонецке
фото: ФБ Гайдая

Российские оккупанты в Северодонецке попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе, власти призывают украинцев оставаться в укрытиях.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе...

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Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами".

 

Детали: Гайдай призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

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Кроме того, он посоветовал горожанам следить за направлением ветра.

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Людям, оставшимся на свободной Луганщине и не имеющим связи, информацию должны сообщить на местах оперативные службы.

Что предшествовало:

  • В Генштабе ВСУ утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк. На Северодонецком направлении армия РФ ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.
  • По словам Гайдая, около 50% Северодонецка захвачены российскими войсками.
  • По данным Минобороны, сейчас наблюдается самая активная фаза полномасштабной военной агрессии России.

Темы: СеверодонецкЛуганская областьобстрелвойна
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