Харківщина: Золочів обстрілювали понад 10 годин, є загибла і поранена

Російські війська понад 10 годин обстрілювали селище Золочів на Харківщині, одна літня жінка загинула, іншу тяжко поранено.

Джерело: очільник Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному

Деталі: Близько 9 ранку від влучання гаубичного снаряда у приватний будинок загинула жителька Золочева, їй було 74 роки.

Інша 73-річна жінка зазнала тяжких поранень, коли близько 14 години у момент обстрілу вийшла на вулицю. Уламками артснаряда влучили жінці у голову, посікли тулуб та кінцівки. У тяжкому стані її відправили до харківської лікарні.

"Так ще Золочів не обстрілювали, цілий день без перерви", – сказав Коваленко.

За словами голови громади, росіяни розстрілюють село з гаубиць. Вибухи лунають від 8 ранку і не припинялися до 18:00.