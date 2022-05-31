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Харківщина: Золочів обстрілювали понад 10 годин, є загибла і поранена

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 20:47
Золочів Харківської області

Російські війська понад 10 годин обстрілювали селище Золочів на Харківщині, одна літня жінка загинула, іншу тяжко поранено.

Джерело: очільник Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільному

Деталі: Близько 9 ранку від влучання гаубичного снаряда у приватний будинок загинула жителька Золочева, їй було 74 роки.

Інша 73-річна жінка зазнала тяжких поранень, коли близько 14 години у момент обстрілу вийшла на вулицю. Уламками артснаряда влучили жінці у голову, посікли тулуб та кінцівки. У тяжкому стані її відправили до харківської лікарні.

"Так ще Золочів не обстрілювали, цілий день без перерви", – сказав Коваленко.

За словами голови громади, росіяни розстрілюють село з гаубиць. Вибухи лунають від 8 ранку і не припинялися до 18:00.

Теми: Харківська областьвійна
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