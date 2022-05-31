Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: Золочев обстреливали более 10 часов, есть погибшая и раненая

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 20:47
Харьковщина: Золочев обстреливали более 10 часов, есть погибшая и раненая
Золочев Харьковской области

Российские войска более 10 часов обстреливали поселок Золочев Харьковской области, одна пожилая женщина погибла, другая тяжело ранена.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии Суспільному

Детали: Около 9 утра от попадания гаубичного снаряда в частный дом погибла жительница Золочева, ей было 74 года.

Реклама:

Другая 73-летняя женщина получила тяжелые ранения, когда около 14 часов в момент обстрела вышла на улицу. Обломки артснаряда попали женщине в голову, посекли туловище и конечности. В тяжелом состоянии ее отправили в харьковскую больницу.

"Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва", – сказал Коваленко.

По словам главы общины, россияне расстреливают деревню из гаубиц. Взрывы раздаются с 8 утра и не прекращались до 18 часов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: