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Харьковщина: Золочев обстреливали более 10 часов, есть погибшая и раненая

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 20:47
Золочев Харьковской области

Российские войска более 10 часов обстреливали поселок Золочев Харьковской области, одна пожилая женщина погибла, другая тяжело ранена.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии Суспільному

Детали: Около 9 утра от попадания гаубичного снаряда в частный дом погибла жительница Золочева, ей было 74 года.

Другая 73-летняя женщина получила тяжелые ранения, когда около 14 часов в момент обстрела вышла на улицу. Обломки артснаряда попали женщине в голову, посекли туловище и конечности. В тяжелом состоянии ее отправили в харьковскую больницу.

"Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва", – сказал Коваленко.

По словам главы общины, россияне расстреливают деревню из гаубиц. Взрывы раздаются с 8 утра и не прекращались до 18 часов.

Темы: Харьковская областьвойна
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