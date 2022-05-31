На Херсонщині найближчим часом не вдасться відновити український зв’язок
Найближчим часом на Херсонщині, швидше за все, не вдасться відновити відключений окупантами український мобільний та стаціонарний телефонний зв’язок і інтернет.
Джерело: Держспецзв’язку
Дослівно: "На жаль, найближчим часом відновити зв’язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових".
Деталі: У службі констатували, що з 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.
Дослівно: "Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо.
Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони".
Більше деталей: У Держспецзв’язку не виключили спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами.
У такому разі Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів.
Держспецзв’язку радить українцям, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, дотримуватися максимальних заходів безпеки, зокрема використовувати VPN під час входу в мережу.
Що передувало: 30 травня у Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та домашній інтернет, загарбники анонсували встановлення своїх мобільних мереж.
Перед цим окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області.