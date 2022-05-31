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На Херсонщині найближчим часом не вдасться відновити український зв’язок

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 21:31
Pixabay.com

Найближчим часом на Херсонщині, швидше за все, не вдасться відновити відключений окупантами український мобільний та стаціонарний телефонний зв’язок і інтернет.  

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "На жаль, найближчим часом відновити зв’язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових".

Деталі: У службі констатували, що з 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.

Дослівно: "Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо.

Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони".

Більше деталей: У Держспецзв’язку не виключили спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами.

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У такому разі Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів.

Держспецзв’язку радить українцям, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, дотримуватися максимальних заходів безпеки, зокрема використовувати VPN під час входу в мережу.

Що передувало: 30 травня у Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та домашній інтернет, загарбники анонсували встановлення своїх мобільних мереж.

Перед цим окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області.

Теми: Херсонська областьокупаціяінтернет
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