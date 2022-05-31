В Херсонской области в ближайшее время не удастся восстановить украинскую связь

В ближайшее время в Херсонской области, скорее всего, не удастся восстановить отключенную оккупантами украинскую мобильную и стационарную телефонную связь и интернет.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных".

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Детали: В службе констатировали, что с 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области.

Дословно: "Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и т.д.

В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа к интернету, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны".

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Больше деталей: В Госспецсвязи не исключили попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым вражескими спецслужбами.

В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов.

Госспецсвязи советует украинцам, используя телефон и интернет в российских сетях, соблюдать максимальные меры безопасности, в частности использовать VPN при входе в сеть.

Что предшествовало: 30 мая в Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и интернет, захватчики анонсировали установку своих мобильных сетей.

Перед этим оккупанты заявили, что перевели на телефонный код РФ +7 Херсонскую и Запорожскую области.