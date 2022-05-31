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На сході українські бійці знищили 29 одиниць техніки окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 21:51
фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках українські бійці у вівторок відбили 9 атак ворога і знищили 29 одиниць техніки.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак, на 4 локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання знищили: 2 танка; 13 артилерійських систем; 8 бойових броньованих машин; 6 ворожих автомобілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у вівторок вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських військ. Втрати ворога складають: особового складу – 22, БТР – 1.

У вівторок окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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