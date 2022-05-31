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На востоке украинские бойцы уничтожили 29 единиц техники оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 21:51
На востоке украинские бойцы уничтожили 29 единиц техники оккупантов
фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские бойцы отбили 9 атак врага и уничтожили 29 единиц техники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил отразили 9 атак, на 4 локациях еще продолжаются бои.

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За уходящие сутки военнослужащие группировки уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" во вторник огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских войск. Потери неприятеля составляют: личного состава – 22, БТР – 1.

Во вторник оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных сооружений. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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