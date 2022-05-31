Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На востоке украинские бойцы уничтожили 29 единиц техники оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 21:51
фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские бойцы отбили 9 атак врага и уничтожили 29 единиц техники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил отразили 9 атак, на 4 локациях еще продолжаются бои.

За уходящие сутки военнослужащие группировки уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" во вторник огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских войск. Потери неприятеля составляют: личного состава – 22, БТР – 1.

Во вторник оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных сооружений. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне наступают в районе Лимана, закрепляются в центре Северодонецка

Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
На востоке ВСУ уничтожили вражескую технику и сбили крылатую ракету
На востоке ПВО сбила две вражеские ракеты, ВСУ отбили 14 атак
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
Последние новости
08:24
Оккупанты обстреляли из артиллерии общину в Днепропетровской области
08:24
Установки HIMARS, которые США передадут Украине, способны поражать цели на расстоянии 80 км
08:16
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн
07:57
Байден объяснил, на что Америка пойдет в Украину, анонсировал новое оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне наступают в районе Лимана, закрепляются в центре Северодонецка
06:00
Зеленский: Ежедневно погибает 60-100 украинских военных
05:37
Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"
05:00
Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России
04:15
WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти
03:25
ISW: Россия сконцентрировалась на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине
Все новости...