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Рідні та друзі захисників Маріуполя просять світ про евакуацію всіх із "Азовсталі"

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 20:07
Рідні та друзі захисників Маріуполя просять світ про евакуацію всіх із Азовсталі
скріншот відео

Нацкорпус, а також рідні та друзі захисників Маріуполя закликають світ до екстреної евакуації всіх людей з "Азовсталі".

Джерело: пресслужба Нацкорпусу

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Дослівно: "Після евакуації близько сотні цивільних з "Азовсталі", яких з-під завалів дістали бійці полку "Азов", російські окупаційні війська штурмують завод, який доти безперервно бомбардували й обстрілювали.

Наразі на "Азовсталі" йдуть важкі бої, де все ще знаходяться сотні цивільних і сотні поранених захисників, жодного з яких досі не евакуювали, що суперечить міжнародному гуманітарному праву. Необхідні екстрені дії щодо їхнього порятунку!".

Деталі: У пресслужбі повідомили, що рідні та друзі захисників Маріуполя зібралися в центрі Києва та закликали весь світ брати участь у маніфестаціях біля стін основних представництв ООН, Червоного Хреста, посольств Туреччини та інших країн, які можуть виступити третьою стороною-гарантом, з вимогою негайно евакуювати цивільних, поранених і військовий гарнізон із "Азовсталі" в заблокованому Маріуполі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.

Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

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Теми: МаріупольАзов Нацкорпус
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