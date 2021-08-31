Сутички на Банковій: Суд арештував лідера черкаського “Нацкорпусу” та ветерана “Азову”

Печерський райсуд Києва арештував ветерана полку "Азов" Олега Довбиша і керівника черкаського відділення праворадикальної партії "Національної корпус" Дмитра Кухарчука - їх підозрюють в участі в зіткненнях з правоохоронцями під час протестів на Банковій 14 серпня.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Як зазначається, прокурор клопотав про арешт без застави, і суд з ним погодився. Довбиша та Кухарчука арештували на два місяці.

За версією слідства, Кухарчук та Довбиш вдарили ногою поліцейських. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (частина 4 статті 296 ККУ).

Обидва заперечили провину. Зокрема, Довбиш повідомив, що він ніс службу в зоні АТО в складі батальйону міліції, а потім працював у поліції, і не став би бити колишніх колег. Він також стверджував, що з собою у нього не було ніякої зброї. Кухарчук підтвердив, що він був на Банковій 14 серпня, але нікого не бив, а лише виступав на мітингу. Він заявив, що його справа - замовна, і звинуватив у цьому Офіс президента.

Захист вважає, що прокуратура не надала доказів провини Довбиша та Кухарчука. На фото і відео, долучених до матеріалів справи, відображені кілька сотень людей і підозрюваних неможливо розрізнити в натовпі. Також немає доказів того, що потерпілі отримали тілесні ушкодження. У справі є тільки інформація про те, що поліцейські зверталися в лікарню з хімічними опіками очей.

Крім того адвокати заявили в суді, що слідство тисне на суд - в суботу поліція Києва опублікувала пресреліз про те, що суд вже заарештував підозрюваних.

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