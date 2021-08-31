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Сутички на Банковій: Суд арештував лідера черкаського “Нацкорпусу” та ветерана “Азову”

Вівторок, 31 серпня 2021, 02:56
Сутички на Банковій: Суд арештував лідера черкаського “Нацкорпусу” та ветерана “Азову”
Довбиш / Кухарчук. Фото: “Нацкорпус”

Печерський райсуд Києва арештував ветерана полку "Азов" Олега Довбиша і керівника черкаського відділення праворадикальної партії "Національної корпус" Дмитра Кухарчука  - їх підозрюють в участі в зіткненнях з правоохоронцями під час протестів на Банковій 14 серпня.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Як зазначається, прокурор клопотав про арешт без застави, і суд з ним погодився. Довбиша  та Кухарчука арештували на два місяці.

За версією слідства, Кухарчук та Довбиш вдарили ногою поліцейських. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (частина 4 статті 296 ККУ).

Обидва заперечили провину. Зокрема, Довбиш  повідомив, що він ніс службу в зоні АТО в складі батальйону міліції, а потім працював у поліції, і не став би бити колишніх колег. Він також стверджував, що з собою у нього не було ніякої зброї. Кухарчук підтвердив, що він був на Банковій 14 серпня, але нікого не бив, а лише виступав на мітингу. Він заявив, що його справа - замовна, і звинуватив у цьому Офіс президента.

Захист вважає, що прокуратура не надала доказів провини Довбиша  та Кухарчука. На фото і відео, долучених до матеріалів справи, відображені кілька сотень людей і підозрюваних неможливо розрізнити в натовпі. Також немає доказів того, що потерпілі отримали тілесні ушкодження. У справі є тільки інформація про те, що поліцейські зверталися в лікарню з хімічними опіками очей.

Крім того адвокати заявили в суді, що слідство тисне на суд - в суботу поліція Києва опублікувала пресреліз про те, що суд вже заарештував підозрюваних.

Передісторія:

  • 14 серпня між представниками "Національного корпусу", що прийшли мітингувати під Офіс президента, та представниками Національної поліції сталися сутички.
  • 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. За фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції   розпочато кримінальне провадження.
  • Джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявляє, націоналісти дорогою на Банкову пограбували машину, яка привезла продукти до магазину поруч.
  • Після акції  під Офісом президента на кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного напали. "Національний корпус" заявляє, що молодики, які побили Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також перепросили у журналіста.

"Українська правда" в Threads

Теми: судНацкорпус
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