Кадировці щодня несуть великі втрати на війні, але це приховують – росЗМІ

Російські журналісти твердять, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології.

Джерело: журналісти російського видання "Важные истории", посилаючись на джерела у владі Чечні та родичів загиблих

Деталі: Справжні втрати російських військ на війні проти України ретельно приховуються владою, зокрема і силовиками Кадирова,. Проте вже зараз офіційно підтвердили загибель 13 чеченських бойовиків ході бойових дій в Україні.

Це один із найнижчих показників втрат серед російських регіонів, і ці дані часто порівнюють з Дагестаном, який межує з Чечнею, де підтвердили загибель щонайменше 123 військовослужбовців.

Водночас, населення Чечні становить близько 1,4 мільйона людей, тоді як Дагестану – 3,1 мільйони.

Джерело журналістів видання, яке бере участь у транспортуванні тіл загиблих чеченців із України додому, підтверджує, що підрозділи із Чечні зазнають великих втрат вбитими і пораненими щодня.

Водночас "кадировські" війська в Україні створюють в соціальних мережах та російській пропаганді образ чи не найбільш успішних формувань. Над цим особисто працює депутат Держдуми РФ Адам Делімханов.

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Делімханов особисто комунікує з командирами формувань так званих "ДНР" і "ЛНР", забезпечує надходження добровольців (не лише з Чечні) в російські підрозділи на території України, тиловим забезпеченням, насамперед, "кадировців", а також займається інформаційним супроводом діяльності Кадирова.

Родичі загиблих чеченців кажуть, що охочим поїхати воювати в Україну пропонують виплатити значні суми готівкою відразу, перед перекиданням у театр бойових дій.

Кадиров 5 травня у своєму telegram-каналі оприлюднив відео, на якому начебто підтверджують виплату готівкою 300 тисяч рублів добровольцям перед перекиданням в Україну. Також буцімто їм забезпечують проживання, обмундирування й харчування.

Крім Делімханова, до інформаційної роботи активно залучений міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв, який організовує приїзд російських пропагандистів, блогерів, а також іноземців до місць дислокації "кадировців", які знімають відео про нібито вправність у веденні бою.

Правозахисник Абубакар Янґулбаєв сказав, що родичі загиблих налаштовані негативно щодо режиму Кадирова. Аргумент посіпаки Путіна про те, що, мовляв, завдяки його правлінню "в Чечні немає війни", тепер не працює.

"Кавказ Реалії", які є службою американського урядового медіа "Радіо Свобода", на початку квітня повідомляли про 60 загиблих силовиків і військових із Чечні, посилаючись на джерела в силових відомствах Північно-Кавказького федерального округу.

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