Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя

За оцінкою Пентагону, більшість російських сил відійшли від Маріуполя та рушили на північ від міста.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне… Загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя… Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп, наразі досі перебуває в Маріуполі та на його околицях".

Деталі: Зазначається, що в основному росіяни завдають авіаударів по Маріуполю та його околицях і зокрема по "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні.

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