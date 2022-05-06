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Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 05:50

За оцінкою Пентагону, більшість російських сил відійшли від Маріуполя та рушили на північ від міста.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне…   Загалом ми оцінили б, що більшість російських сил, сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя… Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних тактичних груп, наразі  досі перебуває в Маріуполі та на його околицях".

Деталі: Зазначається, що в основному росіяни завдають авіаударів по Маріуполю та його околицях і зокрема по "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні. 

Нагадаємо:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • 4 травня повідомлялося, що росіяни прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, а зв'язку з українськими бійцями немає.
  • Станом на 5 травня окупанти третю добу продовжують штурм "Азовсталі".

Теми: СШАМаріупольвійна
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