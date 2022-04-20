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Маріуполь: На "Азовсталі" переховуються кілька сотень цивільних

Середа, 20 квітня 2022, 20:51

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.

Джерело: Вершинін у коментарі "Суспільному".

Пряма мова: "Щодо цивільних, які знаходяться на "Азовсталі". Раніше до активізації бойових дій тут була десь тисяча людей. Нині людей менше, кілька сотень. Але вони із дітьми. Є відео з цього приводу, воно вже транслюється.

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Вони в принципі своєю комуною живуть, тобто, якщо вони звертаються за допомогою однозначно їм ця допомога надається. Будь-яке перебування військових із цивільними робить знаходження цивільних військовою ціллю, тому ніхто не тримається разом (військові з цивільними – ред.) Усі живемо у стані дуже жорсткої економії. Але люди тут є і тут є діти. У тому числі тут є сім'ї військовослужбовців. Тобто виходити до кацапів їм взагалі не варіант. Є частина людей, яка каже, що вийде лише в Україну".

Деталі: За словами Вершиніна, вибухи у місті чути частіше, ніж не чути, обстріли тривають безперестанку.

Пряма мова: "Ми рідко НЕ чуємо вибухи. Хер**ть майже завжди, усім. По колу. Тобто, заходить літак, після літака відпрацьовує корабельна артилерія, потім РСЗО (реактивна система залпового вогню — ред.), потім знову літак, який другий баражує поряд, потім знову артилерія. Тут висипається на голову купа всього. Тому обстріл практично постійний".

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Теми: МаріупольвійнаАзов
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