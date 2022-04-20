Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріуполь: На "Азовсталі" переховуються кілька сотень цивільних

Середа, 20 квітня 2022, 20:51

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу "Азовсталь" переховуються кілька сотень цивільних осіб.

Джерело: Вершинін у коментарі "Суспільному".

Пряма мова: "Щодо цивільних, які знаходяться на "Азовсталі". Раніше до активізації бойових дій тут була десь тисяча людей. Нині людей менше, кілька сотень. Але вони із дітьми. Є відео з цього приводу, воно вже транслюється.

Вони в принципі своєю комуною живуть, тобто, якщо вони звертаються за допомогою однозначно їм ця допомога надається. Будь-яке перебування військових із цивільними робить знаходження цивільних військовою ціллю, тому ніхто не тримається разом (військові з цивільними – ред.) Усі живемо у стані дуже жорсткої економії. Але люди тут є і тут є діти. У тому числі тут є сім'ї військовослужбовців. Тобто виходити до кацапів їм взагалі не варіант. Є частина людей, яка каже, що вийде лише в Україну".

Деталі: За словами Вершиніна, вибухи у місті чути частіше, ніж не чути, обстріли тривають безперестанку.

Пряма мова: "Ми рідко НЕ чуємо вибухи. Хер**ть майже завжди, усім. По колу. Тобто, заходить літак, після літака відпрацьовує корабельна артилерія, потім РСЗО (реактивна система залпового вогню — ред.), потім знову літак, який другий баражує поряд, потім знову артилерія. Тут висипається на голову купа всього. Тому обстріл практично постійний".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МаріупольвійнаАзов
Головне сьогодні

фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують "референдум" - Генштаб

відео, оновлено від 16:07У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Усі новини...
Маріуполь
Арахамія і Подоляк готові їхати у Маріуполь, але нема відповіді від Росії
Арахамія і Подоляк готові приїхати в Маріуполь, щоб обговорити евакуацію з росіянами – "Азов"
Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося – Верещук
Останні новини
21:52
У центробанку РФ визнали, що спад економіки буде суттєвішим ніж під час коронавірусу
21:40
Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ
21:31
фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців
21:30
оновленоДніпропетровщина: Ракетними ударами розтрощило залізничне полотно, є поранені
21:19
Банки відзначають різке зниження попиту на кредити
21:14
Росія перекинула в Україну ще більше тактичних груп, наразі їх 85 – CNN
21:04
Між Ірпенем та Києвом запускають маршрутки
20:58
Відбудова України з допомогою ЄС має розпочатися до завершення війни – Мішель
20:47
Зеленський попросив Португалію про "Леопарди" та іншу важку техніку
20:46
Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених
Усі новини...