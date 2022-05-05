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Росіяни продовжують штурм "Азовсталі." Захисники опублікували відео

Мазуренко Альона Четвер, 5 травня 2022, 20:08
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Окупанти третю добу продовжують штурм заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні. Українські військові опублікували відео ворожого штурму та пожежі на "Азовсталі". 

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Штурм "Азовсталі" триває. Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту".

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Передісторія:

  • Удень 4 травня рідні та друзі військових Маріупольського гарнізону вийшли на протести в центрі Києва. Вони закликали владу й світ об’єднати зусилля, аби врятувати з оточення захисників Маріуполя.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що другу добу поспіль триває штурм позицій українських захисників на "Азовсталі". За його словами, окупанти вже на території заводу.
  • Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
  • Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових.
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 травня висловив своє переконання, що українській владі вдасться врятувати з "Азовсталі" і решту цивільних, і військових.
  • Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявив, що кілька бомбосховищ на заводі настільки потужні, що здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.

Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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