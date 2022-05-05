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Росіяни продовжують штурм "Азовсталі." Захисники опублікували відео

Альона Мазуренко Четвер, 5 травня 2022, 20:08
Росіяни продовжують штурм Азовсталі. Захисники опублікували відео
скриншот

Окупанти третю добу продовжують штурм заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні. Українські військові опублікували відео ворожого штурму та пожежі на "Азовсталі". 

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно: "Штурм "Азовсталі" триває. Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту".

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Передісторія:

  • Удень 4 травня рідні та друзі військових Маріупольського гарнізону вийшли на протести в центрі Києва. Вони закликали владу й світ об’єднати зусилля, аби врятувати з оточення захисників Маріуполя.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що другу добу поспіль триває штурм позицій українських захисників на "Азовсталі". За його словами, окупанти вже на території заводу.
  • Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
  • Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових.
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 травня висловив своє переконання, що українській владі вдасться врятувати з "Азовсталі" і решту цивільних, і військових.
  • Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявив, що кілька бомбосховищ на заводі настільки потужні, що здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.

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Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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