Росіяни продовжують штурм "Азовсталі." Захисники опублікували відео
Четвер, 5 травня 2022, 20:08
Окупанти третю добу продовжують штурм заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні. Українські військові опублікували відео ворожого штурму та пожежі на "Азовсталі".
Джерело: полк "Азов" у Telegram
Дослівно: "Штурм "Азовсталі" триває. Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту".
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Передісторія:
- Удень 4 травня рідні та друзі військових Маріупольського гарнізону вийшли на протести в центрі Києва. Вони закликали владу й світ об’єднати зусилля, аби врятувати з оточення захисників Маріуполя.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що другу добу поспіль триває штурм позицій українських захисників на "Азовсталі". За його словами, окупанти вже на території заводу.
- Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
- Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб він подбав про поранених військових.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 травня висловив своє переконання, що українській владі вдасться врятувати з "Азовсталі" і решту цивільних, і військових.
- Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявив, що кілька бомбосховищ на заводі настільки потужні, що здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.