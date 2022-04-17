Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

Користувачі "ВКонтакте" повідомляють, що їхні родичі, які були членами екіпажу крейсера "Москва", зникли безвісти після того, як флагман флоту РФ пішов на дно.

Джерело: Meduza

Деталі: Зокрема, Дмитро Шкребець повідомив, що його син Єгор Шкребець проходив строкову службу на крейсері і після загибелі корабля його внесли до списків "зниклих безвісти".

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Ще одна жінка повідомила в соцмережі, що її син Марк Тарасов також зник безвісти на крейсері "Москва".

Пряма мова Шкребця: "Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера "Москва", серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Хлопці, зник безвісти у відкритому морі?!

Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера та його заступник перестали виходити на зв'язок. Я спитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?"

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Деталі: За словами батька окупанта, його сина призвали на військову службу 2 липня 2021 року і на крейсері "Москва" він служив корабельним коком.

Чоловік попросив читачів поширити його звернення, "щоб покидьки не зам'яли цю страшну трагедію", і заявив, що має намір присвятити все життя тому, "щоб правда перемогла в цій історії".

Водночас, на своїй сторінці у соцмережі батько окупанта також публікував різні підбадьорювання для російської армії і тези про те, "України не має бути".

Він також опублікував фотографії сина і, ймовірно, його товаришів по службі, зроблені, як випливає з підпису, за чотири дні до загибелі.

Початковий пост Шкребця видалили, але пізніше він виклав текст наново з коментарем "Скоро знову видалять".

17 квітня "Агентство" знайшло ще одну публікацію про зникнення військовослужбовця внаслідок загибелі "Москви".

Це пост користувачки "ВКонтакті" Уляни Тарасової про те, що її син Марк Тарасов, "зник безвісти на крейсері "Москва".

Що було раніше: Мати одного із строковиків РФ, який, за її словами, був серед членів екіпажу "Москви", розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Передісторія: