Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах – МЗС РФ
Росіянку Софію Сапегу, яку білоруські силовики зняли з рейсу Ryanair разом з Романом Протасевичем, затримали на 72 години у зв'язку з підозрою в кількох злочинах, скоєних з серпня по вересень 2020 року.
Джерело: коментар офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, опублікований на сайті МЗС
Пряма мова: "Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапеги на 72 години у зв'язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 р. злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення".
Деталі: У яких саме злочинах підозрюють Софію, Захарова не повідомила.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.
- 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.
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