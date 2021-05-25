Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах – МЗС РФ

Росіянку Софію Сапегу, яку білоруські силовики зняли з рейсу Ryanair разом з Романом Протасевичем, затримали на 72 години у зв'язку з підозрою в кількох злочинах, скоєних з серпня по вересень 2020 року.

Джерело: коментар офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, опублікований на сайті МЗС

Пряма мова: "Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапєги на 72 години у зв'язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 р. злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення".

Деталі: У яких саме злочинах підозрюють Софію, Захарова не повідомила.

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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