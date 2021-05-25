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Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах – МЗС РФ

Вівторок, 25 травня 2021, 15:54
Дівчину Протасевича підозрюють у кількох злочинах – МЗС РФ
Софія Сапега. Фото: її instagram

Росіянку Софію Сапегу, яку білоруські силовики зняли з рейсу Ryanair разом з Романом Протасевичем, затримали на 72 години у зв'язку з підозрою в кількох злочинах, скоєних з серпня по вересень 2020 року.

Джерело: коментар офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, опублікований на сайті МЗС

Пряма мова: "Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапеги на 72 години у зв'язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 р. злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії. Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення".

Деталі: У яких саме злочинах підозрюють Софію, Захарова не повідомила.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу, зокрема США та країн ЄС.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

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Теми: Білорусьавіаскандалопозиція
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