Кремль не відправить до Маріуполя делегацію на 9 травня: не до пишних свят
У Кремлі заявили, що широке святкування "Дня перемоги" у захопленому російською армією українському Маріуполі неможливе, делегація з РФ туди на 9 травня не їде.
Джерело:речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС
Деталі: За словами Пєскова, широке святкування Дня Перемоги в Маріуполі зараз неможливе "зі зрозумілих причин".
Йому невідомо про відправку до Маріуполя якоїсь офіційної делегації з РФ на святкування 9 травня.
"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", – сказав речник президента РФ.
На запитання про штурм "Азовсталі" в Маріуполі Пєсков відповів, що йому нічого не відомо про скасування наказу Володимира Путіна не штурмувати завод, у підземеллях якого перебувають українські захисники: "Мені невідомо про жодні зміни. По деталі, звісно, потрібно звертатися до Міноборони".
Передісторія:
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. З кінця квітня українські захисники заблоковані на території заводу "Азовсталь".
- 1 травня почалася евакуація цивільних осіб із заводу "Азовсталь".
- 3 травня російські війська почали штурмувати завод – і 4 травня вони прорвалися на його територію. 5 травня штурм продовжився.
- Українські захисники не раз зверталися і до керівництва України, і до керівництва інших країн із тим, щоб із "Азовсталі" вивезли цивільних людей та поранених бійців.