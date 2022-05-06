Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль не відправить до Маріуполя делегацію на 9 травня: не до пишних свят

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 15:05
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

У Кремлі заявили, що широке святкування "Дня перемоги" у захопленому російською армією українському Маріуполі неможливе, делегація з РФ туди на 9 травня не їде.

Джерело:речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: За словами Пєскова, широке святкування Дня Перемоги в Маріуполі зараз неможливе "зі зрозумілих причин".

Йому невідомо про відправку до Маріуполя якоїсь офіційної делегації з РФ на святкування 9 травня.

"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", – сказав речник президента РФ.

На запитання про штурм "Азовсталі" в Маріуполі Пєсков відповів, що йому нічого не відомо про скасування наказу Володимира Путіна не штурмувати завод, у підземеллях якого перебувають українські захисники: "Мені невідомо про жодні зміни. По деталі, звісно, потрібно звертатися до Міноборони".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. З кінця квітня українські захисники заблоковані на території заводу "Азовсталь". 
  • 1 травня почалася евакуація цивільних осіб із заводу "Азовсталь". 
  • 3 травня російські війська почали штурмувати завод – і 4 травня вони прорвалися на його територію. 5 травня штурм продовжився.
  • Українські захисники не раз зверталися і до керівництва України, і до керівництва інших країн із тим, щоб із "Азовсталі" вивезли цивільних людей та поранених бійців. 

Теми: МаріупольРосіяокупаціясвяткування
Головне сьогодні

Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

відеоРосіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси

Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Ми не бачимо наближення кінця війни – Зеленський

Усі новини...
Маріуполь
Росіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі", є загиблий
"Азовсталь" у Маріуполі боронять як мінімум 5 білорусів
З Маріуполя евакуювали ще 500 цивільних
Останні новини
02:53
Чорногорія обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії
02:32
США оголосили винагороду в $15 млн за інформацію про російських хакерів-вимагачів
02:06
У Бельгії варитимуть пиво "Чернігівське", всі кошти віддадуть на допомогу Україні
01:55
Південь: ЗСУ знищили 21 окупанта і ворожу техніку
01:30
Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина
00:45
Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні
00:35
Плани окупантів на Херсонщині: паспорти РФ і герб із двоголовим орлом
23:48
УЗ вперше за два місяці відновлює рух потягів до Бородянки
23:40
Полювання триває: ППО мінусує 14 російських безпілотників
23:35
До порятунку військових із "Азовсталі" залучені впливові держави – Зеленський
Усі новини...