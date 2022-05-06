Кремль не відправить до Маріуполя делегацію на 9 травня: не до пишних свят

У Кремлі заявили, що широке святкування "Дня перемоги" у захопленому російською армією українському Маріуполі неможливе, делегація з РФ туди на 9 травня не їде.

Джерело:речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: За словами Пєскова, широке святкування Дня Перемоги в Маріуполі зараз неможливе "зі зрозумілих причин".

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Йому невідомо про відправку до Маріуполя якоїсь офіційної делегації з РФ на святкування 9 травня.

"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", – сказав речник президента РФ.

На запитання про штурм "Азовсталі" в Маріуполі Пєсков відповів, що йому нічого не відомо про скасування наказу Володимира Путіна не штурмувати завод, у підземеллях якого перебувають українські захисники: "Мені невідомо про жодні зміни. По деталі, звісно, потрібно звертатися до Міноборони".

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