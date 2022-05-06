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Кремль не відправить до Маріуполя делегацію на 9 травня: не до пишних свят

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 15:05
Кремль не відправить до Маріуполя делегацію на 9 травня: не до пишних свят
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

У Кремлі заявили, що широке святкування "Дня перемоги" у захопленому російською армією українському Маріуполі неможливе, делегація з РФ туди на 9 травня не їде.

Джерело:речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: За словами Пєскова, широке святкування Дня Перемоги в Маріуполі зараз неможливе "зі зрозумілих причин".

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Йому невідомо про відправку до Маріуполя якоїсь офіційної делегації з РФ на святкування 9 травня.

"Там, напевно, будуть росіяни, чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо", – сказав речник президента РФ.

На запитання про штурм "Азовсталі" в Маріуполі Пєсков відповів, що йому нічого не відомо про скасування наказу Володимира Путіна не штурмувати завод, у підземеллях якого перебувають українські захисники: "Мені невідомо про жодні зміни. По деталі, звісно, потрібно звертатися до Міноборони".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. З кінця квітня українські захисники заблоковані на території заводу "Азовсталь". 
  • 1 травня почалася евакуація цивільних осіб із заводу "Азовсталь". 
  • 3 травня російські війська почали штурмувати завод – і 4 травня вони прорвалися на його територію. 5 травня штурм продовжився.
  • Українські захисники не раз зверталися і до керівництва України, і до керівництва інших країн із тим, щоб із "Азовсталі" вивезли цивільних людей та поранених бійців. 

Теми: МаріупольРосіяокупаціясвяткування
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