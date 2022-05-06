У Росії заочно заарештували Невзорова
Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Невзорова переслідують за повідомлення в соцмережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.
Раніше він був оголошений у розшук.
Нині Невзоров перебуває за кордоном.
РФ нанесла авіудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.
Спочатку російська влада заявляла, що в будівлі розташовувався штаб підрозділу Нацгвардії, а потім - що взагалі не завдавали удару.
Також пропагандисти в РФ називали обстріл пологового будинку "постановкою", а потерпілих вагітних українок "акторками".
Водночас, перед авіаударом офіційні представники Росії розповідали, що обстріляли пологовий будинок, де перебували "націоналісти". Зокрема, це заявляли представник РФ в ООН та спікер МЗС РФ.
Передісторія:
- 9 березня російська авіація скинула кілька потужних бомб по пологовому будинку та корпусу дитячої лікарні в Маріуполі.
- Щонайменше 3 людей загинуло, 17 дістали поранення, в тому числі діти. Російська влада підтвердила, що авіація окупантів свідомо цілилась у корпуси медзакладу. Через кілька днів загинула ще одна постраждала вагітна жінка з Маріуполя.