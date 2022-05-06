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У Росії заочно заарештували Невзорова

Мазуренко Альона П'ятниця, 6 травня 2022, 16:34

Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Невзорова переслідують за повідомлення в соцмережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

Раніше він був оголошений у розшук.

Нині Невзоров перебуває за кордоном.

РФ нанесла авіудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.

Спочатку російська влада заявляла, що в будівлі розташовувався штаб підрозділу Нацгвардії, а потім - що взагалі не завдавали удару.

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Також пропагандисти в РФ називали обстріл пологового будинку "постановкою", а потерпілих вагітних українок "акторками".

Водночас, перед авіаударом офіційні представники Росії розповідали, що обстріляли пологовий будинок, де перебували "націоналісти". Зокрема, це заявляли представник РФ в ООН та спікер МЗС РФ. 

Передісторія: 

  • 9 березня російська авіація скинула кілька потужних бомб по пологовому будинку та корпусу дитячої лікарні в Маріуполі.
  • Щонайменше 3 людей загинуло, 17 дістали поранення, в тому числі діти. Російська влада підтвердила, що авіація окупантів свідомо цілилась у корпуси медзакладу. Через кілька днів загинула ще одна постраждала вагітна жінка з Маріуполя.

Теми: Росія
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