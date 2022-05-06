У Росії заочно заарештували Невзорова

Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Невзорова переслідують за повідомлення в соцмережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

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Раніше він був оголошений у розшук.

Нині Невзоров перебуває за кордоном.

РФ нанесла авіудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.

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Спочатку російська влада заявляла, що в будівлі розташовувався штаб підрозділу Нацгвардії, а потім - що взагалі не завдавали удару.

Також пропагандисти в РФ називали обстріл пологового будинку "постановкою", а потерпілих вагітних українок "акторками".

Водночас, перед авіаударом офіційні представники Росії розповідали, що обстріляли пологовий будинок, де перебували "націоналісти". Зокрема, це заявляли представник РФ в ООН та спікер МЗС РФ.

Передісторія: