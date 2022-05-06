Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заочно заарештували Невзорова

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 травня 2022, 16:34
У Росії заочно заарештували Невзорова

Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Невзорова переслідують за повідомлення в соцмережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

Реклама:

Раніше він був оголошений у розшук.

Нині Невзоров перебуває за кордоном.

РФ нанесла авіудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку російська влада заявляла, що в будівлі розташовувався штаб підрозділу Нацгвардії, а потім - що взагалі не завдавали удару.

Також пропагандисти в РФ називали обстріл пологового будинку "постановкою", а потерпілих вагітних українок "акторками".

Водночас, перед авіаударом офіційні представники Росії розповідали, що обстріляли пологовий будинок, де перебували "націоналісти". Зокрема, це заявляли представник РФ в ООН та спікер МЗС РФ. 

Передісторія: 

  • 9 березня російська авіація скинула кілька потужних бомб по пологовому будинку та корпусу дитячої лікарні в Маріуполі.
  • Щонайменше 3 людей загинуло, 17 дістали поранення, в тому числі діти. Російська влада підтвердила, що авіація окупантів свідомо цілилась у корпуси медзакладу. Через кілька днів загинула ще одна постраждала вагітна жінка з Маріуполя.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: