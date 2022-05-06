МЗС переконане, що "посли республік" ОРДЛО будуть покарані

Міністерство закордонних справ України засудило призначення так званих "послів" незаконних формувань на Донбасі в Москву й переконане, що на них чекає кримінальне покарання за державну зраду.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Пряма мова Ніколенка: "Країна кривих дзеркал. Росія створила псевдореспубліки. Вона ж призначила сама собі "послів". На цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само як і на решту зрадників".

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Довідково: Окрім Росії, жодна країна світу не визнала "ДНР" і "ЛНР".

Вся територія Луганської та Донецької областей є суверенною територією України. Згідно з Конституцією України дипломатичні відносини з іншими державами здійснює президент, уряд і дипломатична служба України.

Згода російської влади на визнання і присутність у Москві будь-яких "послів" від невизнаних збройних формувань стане черговим доказом кричущого порушення міжнародного права і міжнародних угод з боку Російської Федерації.

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