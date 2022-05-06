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МЗС переконане, що "посли республік" ОРДЛО будуть покарані

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 18:43
МЗС переконане, що посли республік ОРДЛО будуть покарані
фото: getty images

Міністерство закордонних справ України засудило призначення так званих "послів" незаконних формувань на Донбасі в Москву й переконане, що на них чекає кримінальне покарання за державну зраду.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Пряма мова Ніколенка: "Країна кривих дзеркал. Росія створила псевдореспубліки. Вона ж призначила сама собі "послів". На цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само як і на решту зрадників".

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Довідково: Окрім Росії, жодна країна світу не визнала "ДНР" і "ЛНР".

Вся територія Луганської та Донецької областей є суверенною територією України. Згідно з Конституцією України дипломатичні відносини з іншими державами здійснює президент, уряд і дипломатична служба України.

Згода російської влади на визнання і присутність у Москві будь-яких "послів" від невизнаних збройних формувань стане черговим доказом кричущого порушення міжнародного права і міжнародних угод з боку Російської Федерації. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 травня стало відомо, що ватажки незаконних формувань на Донбасі призначили так званих "послів" у Москву.
  • Перед початком широкомасштабної війни Росії проти України, 15 лютого депутати Держдуми РФ надіслали звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР". Увечері 21 лютого Путін підписав указ про визнання так званих "республік" російською державою.
  • 22 лютого Держдума РФ ратифікувала так звані "договори про дружбу і співпрацю" між Росією та незаконними формуваннями на Донбасі. Цими угодами російська влада прямо порушила засадничі положення Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року. Крім того, Росія порушила всі зобов’язання, які були оголошені в рамках Мінського переговорного процесу 2015 року.
  • Зранку 24 лютого, після масових ракетних атак Росії по містах України та широкомасштабного вторгнення окупаційних військ, Україна оголосила про розірвання дипломатичних відносин з РФ.

Теми: МЗСДНРЛНРдержзрада
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