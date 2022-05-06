"Республіки" ОРДЛО призначили "послів" у Росії

Ватажки невизнаних російських формувань "ДНР" і "ЛНР" призначили своїх "послів" у Росії.

Джерело: російське пропагандистське медіа "РИА новости"

Деталі: Бойовики так званої "ДНР" призначили Ольгу Макєєву "послом" у Москві. Раніше вона обіймала посаду "віцеспікера" так званого "парламенту ДНР".

Від "ЛНР" відправили Родіона Мірошника, який є радником ватажка так званої "республіки" Леоніда Пасічника.

Так званий "посол ЛНР" у Москві Мірошник був прессекретарем тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича, а згодом став "правою рукою" одіозного "регіонала" Олександра Єфремова. Під час подій так званої "російської весни" 2014 року перейшов на бік проросійських бойовиків.

Довідково: Окрім Росії, жодна країна світу не визнала "ДНР" і "ЛНР".

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Згода російської влади на визнання і присутність у Москві будь-яких "послів" від невизнаних збройних формувань стане черговим доказом кричущого порушення міжнародного права і міжнародних угод з боку Російської Федерації.

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