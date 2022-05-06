"Республіки" ОРДЛО призначили "послів" у Росії
Ватажки невизнаних російських формувань "ДНР" і "ЛНР" призначили своїх "послів" у Росії.
Джерело: російське пропагандистське медіа "РИА новости"
Деталі: Бойовики так званої "ДНР" призначили Ольгу Макєєву "послом" у Москві. Раніше вона обіймала посаду "віцеспікера" так званого "парламенту ДНР".
Від "ЛНР" відправили Родіона Мірошника, який є радником ватажка так званої "республіки" Леоніда Пасічника.
Так званий "посол ЛНР" у Москві Мірошник був прессекретарем тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича, а згодом став "правою рукою" одіозного "регіонала" Олександра Єфремова. Під час подій так званої "російської весни" 2014 року перейшов на бік проросійських бойовиків.
Довідково: Окрім Росії, жодна країна світу не визнала "ДНР" і "ЛНР".
Вся територія Луганської та Донецької областей є суверенною територією України. Згідно з Конституцією України дипломатичні відносини з іншими державами здійснює президент, уряд і дипломатична служба України.
Згода російської влади на визнання і присутність у Москві будь-яких "послів" від невизнаних збройних формувань стане черговим доказом кричущого порушення міжнародного права і міжнародних угод з боку Російської Федерації.
Передісторія:
- Перед початком широкомасштабної війни Росії проти України, 15 лютого депутати Держдуми РФ надіслали звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР". Увечері 21 лютого Путін підписав указ про визнання так званих "республік" російською державою.
- 22 лютого Держдума РФ ратифікувала так звані "договори про дружбу і співпрацю" між Росією та незаконними формуваннями на Донбасі. Цими угодами російська влада прямо порушила засадничі положення Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року. Крім того, Росія порушила всі зобов’язання, які були оголошені в рамках Мінського переговорного процесу 2015 року.
- Зранку 24 лютого, після масових ракетних атак Росії по містах України та широкомасштабного вторгнення окупаційних військ, Україна оголосила про розірвання дипломатичних відносин з РФ.