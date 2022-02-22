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Держдума ратифікувала договори з "ДНР" та "ЛНР"

Олена РощінаВівторок, 22 лютого 2022, 11:30
Держдума ратифікувала договори з ДНР та ЛНР
Фото з сайту Держдуми РФ

Депутати Державної думи Російської Федерації ратифікувала договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: засідання Держдуми 22 лютого

Деталі: За ратифікацію угод одностайно проголосували по 400 депутатів.

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Держдума також внесла поправки, щоб ратифікації набрали чинності не через 10 днів, а з моменту публікації.

"МЗС ми поправили, бажаючи одного: щоб закон якнайшвидше набув чинності", – роз'яснив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Наступний етап після схвалення договорів у Держдумі – ратифікація їх у Раді Федерації, що відбудеться 22 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше 22 лютого незаконні "парламенти" в ОРДЛО "ратифікували" договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з Росією.

"Договори" укладено на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди.

Сторони "угод" зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включаючи військову, а також надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду тощо.

Нагадаємо: У незаконних "конституціях" самопроголошених "ЛНР-ДНР" про "кордони" сказано розмито: їхня територія "визначається кордонами, які існували на день утворення" так званих "республік".

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".
  • Усе це відбулося на тлі скупчення російських військ довкола України, попереджень Заходу про ризик вторгнення Росії на українську територію, зростання кількості обстрілів на сході України та кількості фейків у медіа РФ та ОРДЛО.

Теми: РосіяДонбасЛНРДНР
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