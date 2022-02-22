Держдума ратифікувала договори з "ДНР" та "ЛНР"

Депутати Державної думи Російської Федерації ратифікувала договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: засідання Держдуми 22 лютого

Деталі: За ратифікацію угод одностайно проголосували по 400 депутатів.

Держдума також внесла поправки, щоб ратифікації набрали чинності не через 10 днів, а з моменту публікації.

"МЗС ми поправили, бажаючи одного: щоб закон якнайшвидше набув чинності", – роз'яснив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Наступний етап після схвалення договорів у Держдумі – ратифікація їх у Раді Федерації, що відбудеться 22 лютого.

Раніше 22 лютого незаконні "парламенти" в ОРДЛО "ратифікували" договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з Росією.

"Договори" укладено на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди.

Сторони "угод" зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включаючи військову, а також надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду тощо.

Нагадаємо: У незаконних "конституціях" самопроголошених "ЛНР-ДНР" про "кордони" сказано розмито: їхня територія "визначається кордонами, які існували на день утворення" так званих "республік".

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