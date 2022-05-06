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Росіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 21:48
Росіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти ввечері 6 травня здійснили ракетний обстріл Одеського району.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

Пряма мова Марченка: "Під вечір противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами.

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На щастя, постраждалих немає".

Деталі: Очільник військової адміністрації області закликав не поширювати неперевірену інформацію й стежити за офіційними сторінками державних органів влади.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.
  • 28 квітня в небі над Одещиною збили три ворожі ракети.
  • 23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.

Теми: ОдесаОдеська областьобстріл
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