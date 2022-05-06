Росіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси
П'ятниця, 6 травня 2022, 21:48
Російські окупанти ввечері 6 травня здійснили ракетний обстріл Одеського району.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко
Пряма мова Марченка: "Під вечір противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами.
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На щастя, постраждалих немає".
Деталі: Очільник військової адміністрації області закликав не поширювати неперевірену інформацію й стежити за офіційними сторінками державних органів влади.
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Передісторія:
- 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.
- 28 квітня в небі над Одещиною збили три ворожі ракети.
- 23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.