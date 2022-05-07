Кличко анонсував нові системи ППО в Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко натякнув, що незабаром у столиці розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони для захисту містян від повітряних атак російських окупантів.
Джерело: Кличко в інтерв’ю для "Радіо НВ"
Пряма мова Кличка: "На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів.
Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний.
Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря".
Деталі: Міський голова столиці переконаний, що малий і середній бізнес відновлять свою роботу повністю впродовж місяця, якщо буде відносно спокійно з обстрілами й безпековою ситуацію в Київській області.
За його словами, військові контролюють ситуацію на кордонах і в області.
Кличко наголосив, що мотивація та плани військового керівництва Києва не дозволять російським окупантам здійснити повторний наступ успішно.
Передісторія:
- Кличко у цьому ж інтерв’ю сказав, що після 9 травня мешканцям, які виїхали з Києва, можна потрохи повертатися.
- Комендантську годину 8 і 9 травня в Києві вирішили зберегти такою, як і в попередні години: з 22 до 5 години ранку.
- Із 16 травня в київському громадському транспорті планують відновити плату за проїзд, яку скасували в перший день широкомасштабного вторгнення російських військ.
- На околицях Києва, особливо північно-західних районах, зберігається небезпека мінувань та нерозірваних снарядів.
- До кінця травня уряд США розглядає можливість повернення дипломатичного персоналу посольства в приміщення в Києві. Перед цим своїх дипломатів до столиці повернули Велика Британія, Франція, Швеція, Чехія, Нідерланди, Туреччина та ще близько десятка країн.