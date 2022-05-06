Захід вже сумнівається в готовності Росії застосувати ядерну зброю в Україні – FT 

російські ракетні установки, які можуть переносити ядерні боєзаряди, на параді в москві 2020 рік. фото ілюстративне: getty images

Урядовці країн Заходу вже висловлюють сумнів щодо готовності росіян застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Джерело: Financial Times з коментарем низки чиновників США та країн ЄС

Деталі: Високопосадовці та аналітики в західних урядах вважають, що Росія дійшла висновку, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою ціною для них через реакцію Заходу на такий хід подій. Натомість Росія прагне і надалі підвищувати напругу, аби віднадити США і країни Заходу від ще більшого залучення й допомоги Україні.

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Одна з чиновниць ЄС сказала на умовах анонімності, що зараз всі російські сили зосереджені на Донбасі, і вони не готові до ще більшої ескалації, а тим паче конфлікту з НАТО в разі застосування ядерної зброї.

Леонор Томеро, яка очолювала департамент ядерної політики в Пентаґоні у 2021 році, припускає, що США можуть здійснити військове втручання в разі, якщо Росія вирішить застосувати тактичний ядерний боєзаряд проти цивільного населення в Україні.

У будь-якому разі, за її словами, застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином.

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Пряма мова Томеро: "Ми не хочемо, щоб вони знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них (росіян – ред.) наслідки (від використання ядерної зброї – ред.) будуть нищівними".

Деталі: Ознакою того, що західні урядовці почали сумніватися в готовності Росії до ядерного конфлікту, стало постачання важкого озброєння в Україну.

Водночас західні посадовці побоюється, що Росія може піти на ескалацію іншим шляхом – зокрема, через використання хімічної або біологічної зброї.

Скотт Саґан, який колись був високопосадовцем Пентаґону, а зараз викладає політологію в Стенфордському університеті, сказав, що стратегія стримування ядерної війни полягає в тому, щоби приховати від противника суть і ціль відповідного удару. Саґан запевняє, що чимало сигналів відбувається "за зачиненими дверима".

Він додав, що нині ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни "око за око", коли завдають ударів ядерними бомбами у відповідь.

Водночас низка експертів застерігають, що не варто зовсім применшувати загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Адже впродовж багатьох років російська влада інвестувала чималі суми грошей у розробку тактичних ядерних боєзарядів низького радіусу дії.

Тим часом на російському телебаченні пропагандисти продовжують лякати готовністю Кремля до ядерної війни, адже "поразка російської армії" буде неприпустимою для російського президента Володимира Путіна.

Пропагандисти телеканалу "Росія 1" показали 29 квітня в прямому ефірі мапу Європи з кількістю секунд, за які долітають ядерні боєзаряди з Калінінґрадської області до різних столиць в Європі.

У неділю 1 травня пропагандист Дмітрій Кісєльов показав анімоване відео, як російська ракета "Сармат" повністю знищує Британські острови. Він додав "Один удар, Борис, і Британія під водою", звертаючись до прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який підтримує збільшення збройної допомоги Україні.

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