Не варто ставитися до ядерних погроз Росії несерйозно – директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернз застеріг від несерйозного ставлення до погроз Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на виступ Бернза в Інституті технологій Джорджії

Пряма мова Бернза: "Зважаючи на можливий розпач президента Путіна й російського керівництва, зважаючи на їхній нещодавні військові поразки, ніхто з нас не може ставитися легковажно до того, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю або ядерної зброї невеликого радіусу дії.

Хоча ми бачили деякі зміни в риториці Кремля, включно із запровадженням високого рівня ядерної загрози, на практиці поки що ми не спостерігали суттєву зміну в розміщеннях чи переміщеннях відповідного типу озброєння, що підтвердили наші побоювання, проте ми дуже пильно стежимо за цим".

Деталі: Бернз додав, що Путін втрачає прихильників у своєму колі оточенні, а тому він стає дедалі більш схильним до підрозр і посилює свій контроль за владою.

Передісторія:

14 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив розмістити ядерну зброю біля країн Балтії та Фінляндії,через те, що Швеція та Фінляндія хочуть приєднатися до НАТО.

Російський президент Володимир Путін 27 лютого наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності через недружні висловлювання й санкції Заходу.

2 березня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що Третя світова війна стане ядерною та останньою війною. 24 березня посол РФ в ООН пригрозив вдатися до ядерної війни, якщо НАТО буде провокувати Росію.

Американська розвідка побоюється, що Росія вдасться до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні та внаслідок економічного тиску Заходу. За даними ЗМІ, влада США розробляє сценарії реагування в разі застосування ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія блефує, погрожуючи світом ядерною зброєю. Однак він вважає, що Кремль застосує ядерну зброю тоді, коли буде відчувати свою безкарність і бачити слабкість Заходу, а не навпаки.