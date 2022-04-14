Не варто ставитися до ядерних погроз Росії несерйозно – директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернз застеріг від несерйозного ставлення до погроз Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на виступ Бернза в Інституті технологій Джорджії

Пряма мова Бернза: "Зважаючи на можливий розпач президента Путіна й російського керівництва, зважаючи на їхній нещодавні військові поразки, ніхто з нас не може ставитися легковажно до того, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю або ядерної зброї невеликого радіусу дії.

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Хоча ми бачили деякі зміни в риториці Кремля, включно із запровадженням високого рівня ядерної загрози, на практиці поки що ми не спостерігали суттєву зміну в розміщеннях чи переміщеннях відповідного типу озброєння, що підтвердили наші побоювання, проте ми дуже пильно стежимо за цим".

Деталі: Бернз додав, що Путін втрачає прихильників у своєму колі оточенні, а тому він стає дедалі більш схильним до підрозр і посилює свій контроль за владою.

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