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Не варто ставитися до ядерних погроз Росії несерйозно – директор ЦРУ

Денис КарловськийЧетвер, 14 квітня 2022, 21:23
директор цру білл бернз. фото: getty images

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернз застеріг від несерйозного ставлення до погроз Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на виступ Бернза в Інституті технологій Джорджії

Пряма мова Бернза: "Зважаючи на можливий розпач президента Путіна й російського керівництва, зважаючи на їхній нещодавні військові поразки, ніхто з нас не може ставитися легковажно до того, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю або ядерної зброї невеликого радіусу дії.

Хоча ми бачили деякі зміни в риториці Кремля, включно із запровадженням високого рівня ядерної загрози, на практиці поки що ми не спостерігали суттєву зміну в розміщеннях чи переміщеннях відповідного типу озброєння, що підтвердили наші побоювання, проте ми дуже пильно стежимо за цим".

Деталі: Бернз додав, що Путін втрачає прихильників у своєму колі оточенні, а тому він стає дедалі більш схильним до підрозр і посилює свій контроль за владою.

Передісторія:

  • 14 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив розмістити ядерну зброю біля країн Балтії та Фінляндії,через те, що Швеція та Фінляндія хочуть приєднатися до НАТО.
  • Російський президент Володимир Путін 27 лютого наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності через недружні висловлювання й санкції Заходу.
  • 2 березня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що Третя світова війна стане ядерною та останньою війною. 24 березня посол РФ в ООН пригрозив вдатися до ядерної війни, якщо НАТО буде провокувати Росію.
  • Американська розвідка побоюється, що Росія вдасться до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні та внаслідок економічного тиску Заходу. За даними ЗМІ, влада США розробляє сценарії реагування в разі застосування ядерної зброї.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія блефує, погрожуючи світом ядерною зброєю. Однак він вважає, що Кремль застосує ядерну зброю тоді, коли буде відчувати свою безкарність і бачити слабкість Заходу, а не навпаки.

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Теми: ядерна зброяРосіяСШАрозвідка
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