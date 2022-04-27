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Путін погрожує "блискавичними ударами" тим, хто захоче втрутитися у війну

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 16:50
Путін погрожує блискавичними ударами тим, хто захоче втрутитися у війну
путін 26 квітня. фото: getty images

Російський президент Володимир Путін лякає, що у відповідь на "загрози" від країн Заходу російська армія готова нанести "блискавичні удари".

Джерело: Путін, виступаючи перед російськими парламентарями в Санкт-Петербурзі

Пряма мова Путіна: "Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими.

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У нас є для цього всі засоби – такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. А ми хизуватися не будемо – ми будемо їх використовувати, якщо треба буде! 

І всі мають про це знати! Усі рішення в цьому стосунку вже ухвалено".

Деталі: Російські законодавці почали аплодувати йому на ці тези.

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Російський президент пригрозив, що всі цілі й завдання у війні будуть "досягнуті". Він не прояснив, що саме має на увазі.

Путін також переконаний, що Росія витримає економічний тиск від санкцій, запроваджених проти неї, та військових витрат на ведення бойових дій проти української армії.

Він додав, що Захід "помиляється" в думці, що Росія як країна "непотрібна" і становить загрозу всьому світу. Путін додав, що це якраз "Захід становить загрозу всьому світові" й озвучив безпідставні тези, що в 1990-х і 2000-х західні уряди хотіли розвалити Росію, заохочуючи та сприяючи руху за нехалежність Чечні від Росії. 

Пряма мова Путіна: "Вони (країни Заходу – ред.) робили це не задля того, аби зробити нас кращими – аж ніяк! Вони це робили для того, аби перенести проблеми з минулого в наше сьогоднішнє життя, щоби стимулювати сепаратистські настрої в нашій країні. Вони робили це, зрештою, щоб розчленувати Росію і зрйнувати її – ось для чого вони це робили!

Насамкінець, загнати нас у ведмежий куток! Але вони так і не досягли своєї мети, але й не змирился з тим, що не зуміли це зробити. Тому пізніше розпочали підготовку економічної війни проти Росії. Крок за кроком, використовуючи різні приводи. Та що там – інколи геть без жодних приводів!

Вони готувалися до застосування нової геополітичної зброї – воно таким не є, але по суті є. Опираючись на русофобію й неонацистів. З року в рік перетворювали Україну в "анти-Росію".

Деталі: Він додав, що Росія нібито поблажливо, "по-товариському", "по-братськи" поставилися до проголошення Україною незалежності, але вона їй натомість, мовляв, не "віддячила дружбою".

Президент РФ також вкотре озвучив безпідставні твердження про розробку в Україні таємної зброї масового ураження в "американських біолабораторіях" та ядерної зброї.

Попри таку критику Заходу з боку Путіна, він закликав російських парламентарів підтримувати прямі контакти з депутатами й політиками в Європі, бо, на його переконання, там багато прибічників Росії. 

Передісторія:

  • 25 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що ризик застосування ядерної зброї зараз "дуже високий" і застерігає світ, що Третя світова війна зараз можлива, позаяк, за його словами, Росія нібито веде "проксі-війну" з НАТО на території України. Раніше Лавров виключив застосування ядерної зброї по території України.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив не боятися пустих погроз Росії щодо ядерної зброї й наголосив, що такі заяви є промовистим свідченням того, що російська верхівка відчуває наближення поразки у війні проти України.
  • Голова Пентагону США Ллойд Остін вважає, що "ядерний конфлікт" у ході російсько-української війни малоймовірний. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не очікує, що росіяни застосують ядерну зброю в Україні.
  • 14 квітня директор ЦРУ Вілльям Бернз застеріг, що не слід ставитися легковажно до ядерних погроз Росії.
  • У ході зустрічі Путіна з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Москві, російський президент розповів, що в Маріуполі бойові дії не ведуть, а про Україну загалом сказав, що "ситуація складна, але проста". Британські журналісти зі своїх джерел у Кремлі дізналися, що Путін полишив спроби досягти домовленостей з Україною й перейшов до стратегії тотального "захоплення земель". Водночас російське керівництво його дезінформує, а сам Путін став, мовляв, заручником власної пропаганди.

Теми: Путінядерна зброявійнаЗахід
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