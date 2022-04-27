Путін погрожує "блискавичними ударами" тим, хто захоче втрутитися у війну

Російський президент Володимир Путін лякає, що у відповідь на "загрози" від країн Заходу російська армія готова нанести "блискавичні удари".

Джерело: Путін, виступаючи перед російськими парламентарями в Санкт-Петербурзі

Пряма мова Путіна: "Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними, швидкими.

У нас є для цього всі засоби – такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. А ми хизуватися не будемо – ми будемо їх використовувати, якщо треба буде!

І всі мають про це знати! Усі рішення в цьому стосунку вже ухвалено".

Деталі: Російські законодавці почали аплодувати йому на ці тези.

Російський президент пригрозив, що всі цілі й завдання у війні будуть "досягнуті". Він не прояснив, що саме має на увазі.

ВІДЕО ДНЯ

Путін також переконаний, що Росія витримає економічний тиск від санкцій, запроваджених проти неї, та військових витрат на ведення бойових дій проти української армії.

Він додав, що Захід "помиляється" в думці, що Росія як країна "непотрібна" і становить загрозу всьому світу. Путін додав, що це якраз "Захід становить загрозу всьому світові" й озвучив безпідставні тези, що в 1990-х і 2000-х західні уряди хотіли розвалити Росію, заохочуючи та сприяючи руху за нехалежність Чечні від Росії.

Пряма мова Путіна: "Вони (країни Заходу – ред.) робили це не задля того, аби зробити нас кращими – аж ніяк! Вони це робили для того, аби перенести проблеми з минулого в наше сьогоднішнє життя, щоби стимулювати сепаратистські настрої в нашій країні. Вони робили це, зрештою, щоб розчленувати Росію і зрйнувати її – ось для чого вони це робили!

Насамкінець, загнати нас у ведмежий куток! Але вони так і не досягли своєї мети, але й не змирился з тим, що не зуміли це зробити. Тому пізніше розпочали підготовку економічної війни проти Росії. Крок за кроком, використовуючи різні приводи. Та що там – інколи геть без жодних приводів!

Вони готувалися до застосування нової геополітичної зброї – воно таким не є, але по суті є. Опираючись на русофобію й неонацистів. З року в рік перетворювали Україну в "анти-Росію".

Деталі: Він додав, що Росія нібито поблажливо, "по-товариському", "по-братськи" поставилися до проголошення Україною незалежності, але вона їй натомість, мовляв, не "віддячила дружбою".

Президент РФ також вкотре озвучив безпідставні твердження про розробку в Україні таємної зброї масового ураження в "американських біолабораторіях" та ядерної зброї.

Попри таку критику Заходу з боку Путіна, він закликав російських парламентарів підтримувати прямі контакти з депутатами й політиками в Європі, бо, на його переконання, там багато прибічників Росії.

Передісторія: