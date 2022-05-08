Регіони: по Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі

Російські війська застосовують у Донецькій області авіацію та артилерію, у Луганській області – також ракети, ракетних обстрілів зазнала й Миколаївська область включно з Миколаєвом.

Джерело: інформація з регіонів станом на 8-му ранку неділі 8 травня

Деталі: Харківська область: вночі кілька обстрілів околиць міста Харків, за попередньою інформацією – постраждалих немає.

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По області вночі в місті Барвінкове Ізюмського району снаряд окупантів влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки.

Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглим населеним пунктам.

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У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих.

У Привіллі - загинули два хлопчика, їх сестри та бабуся отримали тяжкі поранення.

Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб. Інформації про загиблих немає.

Донеччина: авіаудари й обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар'їнки, Торецької й Очеретинської громад.

За добу - 4 загиблих і 9 поранених.

На ранок вже відомо про одну поранену цивільну у Сіверську.

У Торецькій громаді під час обстрілу пошкоджено газогін. Окупанти продовжують завдавати ударів по промисловим об'єктам, зокрема, по Авдіївському коксохімічному та фенольному заводу.

По Маріуполю: продовжується операція з евакуації цивільного населення.

Херсонщина: ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Стабільно критично – у громадах, які на кордоні зі Снігурівкою, Миколаєвим та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.

Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад: захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Працівників на робочі місця не допустили. Залишили приміщення міської ради і представники громади Берислава.

"Під час візиту в окуповану область Пушиліна та Турчака колоборанти зазначили, що Росія тут назавжди і вони хочуть приєднати Херсонщину саме до РФ. Підтримку від жителів області окупанти не відчувають", – йдеться у повідомленні керівництва Херсонської ОВА, яке виїхало з окупованої території.

Миколаївщина: 7 травня після обіду Миколаївська область та обласний центр був обстріляний.

Зокрема, у Вознесенському районі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури.

Вдень та вночі були "прильоти" та обстріли за межами смт Березнегувате. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Також росіяни обстріляли житлові квартали одного із районів Миколаєва. Пожежі, що виникли, були ліквідовані відповідною службою.

Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу відбулося загоряння Галицинівського лісу. Пожежу оперативно ліквідували.

Уночі знову завдано ракетного удару по віддаленому району обласного центру.

Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтаввській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Від УП: Цієї ночі повідомлялося, що в Одесі чули вибухи. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук згодом повідомив, що підрозділи повітряного командування "Південь" вночі виявили й знищили дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем із напрямку Чорного моря по Одещині.