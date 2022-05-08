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ЗСУ показали, як знищили російський вертоліт із десантом біля Зміїного

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 12:46
скриншот

Українські військові знищили ворожий вертоліт з російським десантом біля острова Зміїний.

Джерело: Facebook-сторінка командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: На відео зафіксовано момент влучання у російський гелікоптер. Коли було знищено ворожу техніку, не уточнюється.

Що передувало: 7 травня Міноборони України повідомило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітні ракетні комплекси "Тор". Згодом з'явилось відео роботи української авіації по ворогах на Зміїному.

ОК "Південь" повідомило також, що біля українського острова було знищено два десантно-штурмові катери типу "Раптор". Коли саме було вражено цілі противника, військові не розголошують.

Теми: війна
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